“Muchas gracias y hasta luego”: Papa León XIV se despide del Perú en su último balconazo en la Nunciatura El sumo pontífice salió a los exteriores de la Nunciatura Apostólica para agradecer a los fieles que llegaron desde temprano a darle el último adiós.

Cientos de personas se reunieron en la Nunciatura Apostólica de Lima el 16 de noviembre para despedir al papa León XIV, en el cierre de su visita apostólica al Perú.

Cientos de personas se reunieron en la Nunciatura Apostólica de Lima el 16 de noviembre para despedir al papa León XIV, en el cierre de su visita apostólica al Perú.

El papa León XIV se despidió de los fieles congregados en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, en la avenida Salaverry, con un último mensaje de agradecimiento y bendición. En su último balconazo en este recinto, el pontífice se acercó hasta el borde para observar a las personas que acudieron desde temprano a verlo en el cierre de su visita apostólica al Perú.

"Buenos días a todos. Estaban empezando una bonita canción del profeta. Todos nosotros, llamados a anunciar la buena nueva: que Jesucristo ha venido y nos ha salvado. Cristo, el Señor de los Milagros, nos acompañe siempre. En pocos minutos estaré saliendo de la Nunciatura para la celebración de la santa misa. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días. Que el Señor los bendiga siempre", expresó.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Tras impartir su bendición a los presentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de emoción, el santo padre pronunció sus últimas palabras desde el balcón: "¡Buenos días, muchas gracias y hasta luego!". Su despedida provocó nuevas expresiones de cariño entre los asistentes, que buscaron acompañarlo hasta el último momento en la Nunciatura.

Fieles llegaron desde temprano para despedir al pontífice

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas acudieron a los exteriores de la Nunciatura Apostólica con la esperanza de recibir la bendición papal. Entre los asistentes hubo adultos mayores, personas con problemas de salud y fieles en sillas de ruedas.

Una de ellas fue una mujer de más de 70 años que llegó desde Chorrillos junto con su sobrina y otros familiares, pese a sus limitaciones físicas. Su sobrina también tenía un motivo especial para acudir: recientemente atravesó una operación quirúrgica de alta complejidad y quiso agradecer por su recuperación, según contó a la Agencia Andina.

La joven explicó que la fe y el deseo de expresar su gratitud por la salud recuperada la motivaron a realizar el recorrido junto con sus seres queridos.

Misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas

Tras salir de la Nunciatura Apostólica, León XIV visitará el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Luego se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde celebrará una misa ante más de 1,1 millones de fieles.

Al término de su agenda en el país, el sumo pontífice emprenderá el vuelo de regreso a la Ciudad del Vaticano.