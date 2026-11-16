Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 Papa León XIV culmina su visita al Perú: todos los detalles de su despedida

Sociedad

“Muchas gracias y hasta luego”: Papa León XIV se despide del Perú en su último balconazo en la Nunciatura

El sumo pontífice salió a los exteriores de la Nunciatura Apostólica para agradecer a los fieles que llegaron desde temprano a darle el último adiós.

Cientos de personas se reunieron en la Nunciatura Apostólica de Lima el 16 de noviembre para despedir al papa León XIV, en el cierre de su visita apostólica al Perú.
Cientos de personas se reunieron en la Nunciatura Apostólica de Lima el 16 de noviembre para despedir al papa León XIV, en el cierre de su visita apostólica al Perú.
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV se despidió de los fieles congregados en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, en la avenida Salaverry, con un último mensaje de agradecimiento y bendición. En su último balconazo en este recinto, el pontífice se acercó hasta el borde para observar a las personas que acudieron desde temprano a verlo en el cierre de su visita apostólica al Perú.

"Buenos días a todos. Estaban empezando una bonita canción del profeta. Todos nosotros, llamados a anunciar la buena nueva: que Jesucristo ha venido y nos ha salvado. Cristo, el Señor de los Milagros, nos acompañe siempre. En pocos minutos estaré saliendo de la Nunciatura para la celebración de la santa misa. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, su presencia y su acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días. Que el Señor los bendiga siempre", expresó.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Tras impartir su bendición a los presentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de emoción, el santo padre pronunció sus últimas palabras desde el balcón: "¡Buenos días, muchas gracias y hasta luego!". Su despedida provocó nuevas expresiones de cariño entre los asistentes, que buscaron acompañarlo hasta el último momento en la Nunciatura.

LR Focus

Fieles llegaron desde temprano para despedir al pontífice

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas acudieron a los exteriores de la Nunciatura Apostólica con la esperanza de recibir la bendición papal. Entre los asistentes hubo adultos mayores, personas con problemas de salud y fieles en sillas de ruedas.

Una de ellas fue una mujer de más de 70 años que llegó desde Chorrillos junto con su sobrina y otros familiares, pese a sus limitaciones físicas. Su sobrina también tenía un motivo especial para acudir: recientemente atravesó una operación quirúrgica de alta complejidad y quiso agradecer por su recuperación, según contó a la Agencia Andina.

La joven explicó que la fe y el deseo de expresar su gratitud por la salud recuperada la motivaron a realizar el recorrido junto con sus seres queridos.

Misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas

Tras salir de la Nunciatura Apostólica, León XIV visitará el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Luego se trasladará a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde celebrará una misa ante más de 1,1 millones de fieles.

Al término de su agenda en el país, el sumo pontífice emprenderá el vuelo de regreso a la Ciudad del Vaticano.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

Papa León XIV en Las Palmas: desorden, aglomeraciones y personas desmayadas en los exteriores previo a la misa de despedida

¿Planeas viajar a Machu Picchu? Sernanp aprueba tarifas promocionales e ingreso gratuito bajo la nueva Ley General de Turismo

Sociedad

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

Papa León XIV en Las Palmas: desorden, aglomeraciones y personas desmayadas en los exteriores previo a la misa de despedida

¿Planeas viajar a Machu Picchu? Sernanp aprueba tarifas promocionales e ingreso gratuito bajo la nueva Ley General de Turismo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Hay que rescatar a la Amazonía y a su gente, dice el papa León XIV

Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos

La República, la vigorosa juventud de un diario que cumple 45 años