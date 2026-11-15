Papa León XIV en Pucallpa recuerda a líderes indígenas asesinados: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia" En su encuentro con misioneros y representantes de la Amazonía, el pontífice también consideró inaceptable la falta de acceso a salud y educación en comunidades marginadas de la región.

El papa León XIV recordó a los líderes indígenas asesinados por proteger sus territorios durante su discurso en Pucallpa. La escena tuvo lugar en el encuentro con los misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos, en el Malecón Puerto Callao.

En un sentido mensaje, el pontífice señaló que uno de los testimonios que se dio en la jornada le recordó que defender la propia casa puede costar la vida. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, indicó.

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León XIV cuestiona falta de acceso a la salud y condena abusos sexuales

El Santo Padre también consideró como una “situación dramática” e “inaceptable” que en muchas comunidades el derecho del acceso a la salud y a la educación sea negado debido a las distancias físicas y el abandono de las instituciones.

Asimismo, se refirió a los casos de abusos sexuales registrados contra menores en la Amazonía. “Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”, dijo.

Agenda del papa León XIV en Pucallpa

Según la agenda oficial, el papa León XIV cumplirá las siguientes actividades en Pucallpa, Ucayali: