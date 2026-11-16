Entre el fervor y el cansancio: León XIV se despide de su tierra con multitudinaria misa y un último “¡Que Dios te bendiga, mi Perú!” La misa final reunió a más de 1,5 millones de fieles, quienes experimentaron aglomeraciones y fallas de sonido, pero mantuvieron la fe a pesar de las adversidades.

La fe pudo más que el cansancio. Bajo un sol que castigaba desde las primeras horas del día, entre largas filas, aglomeraciones y equipos que dejaron de funcionar cuando más se necesitaban, miles de peruanos llegaron hasta la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para despedir al papa León XIV. Era la última oportunidad de verlo en suelo peruano, de recibir su bendición y de acompañarlo en una celebración que debía convertirse en el broche de oro de seis días de encuentros, abrazos y muestras de devoción. Sin embargo, la jornada también dejó al descubierto las dificultades de organización y las fallas técnicas que empañaron parte de la multitudinaria misa.



La mañana de este lunes 16 de noviembre comenzó con las últimas actividades de León XIV en Lima y Callao. Después de seis días de recorrido por distintas regiones del país, el pontífice se preparaba para abandonar el Perú. Antes de partir, quiso dedicar sus últimas horas a una comunidad vinculada con una de las realidades que más ha defendido durante su ministerio: el cuidado de las personas mayores y vulnerables.



A las 8.30 a. m., León XIV llegó a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Allí lo esperaban religiosas y adultos mayores que prepararon una pequeña ceremonia para recibirlo. Una rosa fue uno de los primeros obsequios que recibió el pontífice al ingresar al recinto, donde también se tomó unos momentos para acercarse a la capilla y orar ante el altar.



El encuentro tuvo un marcado carácter pastoral. León XIV conversó con los residentes y con las religiosas que trabajan en el cuidado de los adultos mayores. Antes de retirarse, incluso se detuvo para tomarse una fotografía con las religiosas, en uno de los gestos espontáneos de su última jornada en el país.



Durante su mensaje, el Papa puso el acento en quienes muchas veces permanecen al margen de la sociedad. “No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que reconocer que son muchos los pobres y desamparados en este país. Queridos hermanos y hermanas, Perú necesita más oasis fraternos que cuiden de las personas frágiles y desamparadas”, expresó.



Sus palabras dejaron un último llamado a la solidaridad antes de dirigirse al encuentro multitudinario que lo esperaba en Surco.



En el Callao también recibió las llaves de la ciudad y una camiseta del Sport Boys, dos presentes que reflejaron el cariño de los chalacos. Pero hubo un detalle que terminó de encender el entusiasmo de los presentes: antes de continuar su recorrido, el Santo Padre pronunció el tradicional “¡Chim Pum, Callao!”, provocando aplausos y sonrisas entre quienes lo acompañaban.

Una despedida entre el fervor y el desorden

Mientras el Papa cumplía sus últimas actividades, en la Base Aérea Las Palmas miles de personas aguardaban desde temprano para conseguir un lugar desde donde verlo. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y peregrinos llegados de distintas regiones del país, así como de Chile y otros países, se congregaron en el recinto.



La expectativa era enorme. Se trataba de la última misa de León XIV en el Perú y de la despedida de un pontífice que había construido una historia personal y religiosa con esta tierra. Pero el ingreso no estuvo a la altura de la magnitud de la convocatoria.



Las primeras horas estuvieron marcadas por largas filas, falta de orientación y aglomeraciones en las puertas de acceso. En algunos sectores, especialmente en las puertas 7 y 8, se registraron empujones y momentos de tensión. Incluso, algunos asistentes llegaron a ocupar una zona restringida, lo que obligó al personal de seguridad a intervenir para recuperar el orden.



La multitud consiguió ingresar, aunque el recorrido hasta los sectores asignados y la distribución de los asistentes no estuvieron exentos de dificultades. El intenso sol comenzó a sentirse con fuerza sobre la explanada y el cansancio fue acumulándose entre quienes llevaban varias horas esperando. Los bomberos realizaron labores para refrescar a los fieles y aliviar los efectos del calor. Aun así, cuando el papamóvil apareció, la expectativa volvió a convertirse en emoción.



León XIV recorrió los distintos sectores del recinto saludando y bendiciendo a quienes levantaban las manos, agitaban banderas peruanas y buscaban captar con sus teléfonos una imagen del pontífice. En medio de ese trayecto protagonizó un pequeño imprevisto cuando algo aparentemente le cayó en el ojo, por lo que tuvo que llevarse la mano al rostro. Sin embargo, continuó su recorrido hasta acercarse al altar.



La escena se repetía a su paso: teléfonos en alto, banderas peruanas, rostros cansados y gritos de quienes intentaban llamar su atención por unos segundos. Para muchos, era la última vez que podrían verlo en el país.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Una misa multitudinaria marcada por las fallas técnicas

La celebración eucarística comenzó ante una multitud que esperaba escuchar por última vez la palabra del Santo Padre en territorio peruano. La Base Aérea Las Palmas se convirtió en un escenario de oración colectiva, con más de 1,5 millones de fieles, según las estimaciones difundidas durante la jornada.



Durante la reflexión posterior a la lectura del Evangelio, León XIV agradeció la acogida del pueblo peruano y destacó la alegría de los fieles por reunirse en torno a su presencia. Señaló que aquella participación era testimonio de que “el Señor vive permanentemente en su Iglesia y la reúne”.



Sin embargo, mientras en el altar se desarrollaba la celebración, en algunos sectores la experiencia era distinta. Las pantallas gigantes y los equipos de sonido instalados para permitir que quienes estaban más alejados pudieran seguir la misa comenzaron a presentar problemas. La situación fue especialmente complicada en los sectores 32, 33, 34, 35 y 36, donde se reportaron fallas tanto en las pantallas como en el audio.



Para quienes habían llegado desde diferentes puntos del país y aguardaban durante horas para participar de la despedida, no poder ver ni escuchar adecuadamente la ceremonia representó una dificultad adicional. Algunos asistentes optaron por abandonar el recinto en plena celebración, agotados también por las altas temperaturas y las condiciones en las que debieron permanecer.



La contradicción resultaba evidente: una celebración de dimensiones históricas, preparada para congregar a una multitud, enfrentaba problemas para garantizar que todos pudieran seguirla.



Las dificultades de acceso, la distribución de los asistentes y las fallas en los equipos técnicos terminaron por empañar una jornada que debía ser, sobre todo, una experiencia de encuentro y recogimiento.



Pero la fe no se apagó con las pantallas. En medio del calor y el cansancio, muchos permanecieron en sus lugares, rezaron y buscaron seguir la misa como podían. Otros levantaban sus banderas y aguardaban el momento de escuchar las últimas palabras del papa antes de su partida.

“Aquí me enseñaron a ser obispo”

Al culminar la celebración llegó uno de los momentos más emotivos de la jornada. León XIV recibió un nacimiento elaborado en plata y madera, inspirado en la cultura peruana, que le fue entregado por el cardenal y arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.



El obsequio representó una muestra de afecto y reconocimiento del país que lo recibió durante seis días. Después, el pontífice pronunció unas palabras que resumieron el vínculo que mantiene con el Perú. No se trataba únicamente de despedirse de una nación que visitaba como sucesor de Pedro, sino también de reencontrarse con la tierra donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.



“Que Dios te bendiga, mi Perú. No tengo palabras para expresar la gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias. Gracias Perú. A las autoridades civiles y religiosas, voluntarios y personas que hicieron posible este viaje apostólico. Muchas gracias a todos. Aquí me enseñaron a ser obispo y me han enseñado a servir ahora como sucesor de Pedro”, manifestó.



Sus palabras fueron recibidas entre aplausos y muestras de emoción. Para muchos, aquel mensaje representaba la despedida de alguien que no solo había llegado como máxima autoridad de la Iglesia católica, sino como un hombre que conocía de cerca la realidad peruana y que había compartido parte de su vida con sus comunidades.



La música también tuvo un lugar en los minutos finales. El Grupo 5 se presentó durante la jornada y acompañó con cumbia los últimos momentos de la despedida en Las Palmas. La misa había terminado. Pero todavía faltaba el último adiós.

El último adiós rumbo a Roma

Tras dejar la Base Aérea Las Palmas, León XIV se dirigió al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde se realizó la ceremonia oficial de despedida. Allí fue recibido por autoridades civiles y militares, representantes de la Iglesia católica y miembros de la delegación que acompañó su visita.



El momento final estuvo marcado por los abrazos y las despedidas. Después de seis días de recorrido por el país, el pontífice abordó el avión que lo llevaría de regreso a Roma.



Antes de partir, el Papa había dejado una última frase durante la misa. “Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!”, dijo ante la multitud.



Su viaje apostólico terminaba en el aeropuerto del Callao, pero la despedida continuó también en las calles. A lo largo de la ruta, grupos de personas permanecieron detrás de las vallas para intentar verlo una última vez.



Desde el avión, León XIV dejó además un último mensaje para los peruanos a través de su cuenta oficial en X. Agradeció a las personas y comunidades que hicieron posible su visita y aseguró que se llevaba consigo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiró en el país.



“He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”, escribió.



Mientras tanto, la imagen del Señor de los Milagros, que había acompañado la multitudinaria misa en Las Palmas, emprendió su retorno hacia el Santuario de Las Nazarenas a bordo del Nazareno Móvil, acompañada por integrantes de la hermandad y fieles devotos.



Así terminó la visita de León XIV al Perú. Una despedida que tuvo momentos de profunda cercanía, reencuentros y palabras de gratitud, pero también dificultades que pusieron a prueba la paciencia de miles de asistentes. El sol, las aglomeraciones y las fallas técnicas no fueron detalles menores en una celebración de semejante magnitud.



Sin embargo, para quienes permanecieron hasta el final, nada de ello consiguió desplazar el motivo que los llevó hasta Las Palmas: despedir al Papa y acompañarlo, una última vez, con la fe intacta.