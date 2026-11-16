Jeanette Alonzo asumirá la alcaldía de Lima si el JNE le da las credenciales: “Me siento preparada”
La segunda regidora de la lista para la municipalidad de Lima manifestó su disposición a asumir la conducción de la capital si el organismo electoral resuelve entregarle las credenciales correspondientes.
Jeanette Alonzo, quien ocupa el segundo lugar en la lista de regidores para la Municipalidad de Lima, afirmó que está preparada para asumir la alcaldía si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decide otorgarle las credenciales. La funcionaria señaló que asumiría el cargo con responsabilidad, dedicación y respeto a la ley, además de asegurar que cuenta con experiencia para dirigir la ciudad.
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