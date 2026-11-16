Jeanette Alonzo, quien ocupa el segundo lugar en la lista de regidores para la Municipalidad de Lima, afirmó que está preparada para asumir la alcaldía si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decide otorgarle las credenciales. La funcionaria señaló que asumiría el cargo con responsabilidad, dedicación y respeto a la ley, además de asegurar que cuenta con experiencia para dirigir la ciudad.

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