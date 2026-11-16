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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Sociedad

Papa León XIV sufre incidente durante recorrido en Las Palmas: cámaras lo captaron agarrándose el ojo

El gesto del pontífice al tocarse el ojo generó preocupación entre los asistentes, pero no detuvo su trayecto para realizar la santa misa.

El papa León XIV vivió un incidente durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, ante un millón de fieles.
El papa León XIV vivió un incidente durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, ante un millón de fieles.Foto: difusión
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Durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, en Surco, ante más de un millón de fieles, el papa León XIV protagonizó un incidente que llamó la atención de los asistentes. El pontífice fue captado mientras se agarraba el ojo, un gesto que generó preocupación entre los presentes. Sin embargo, continuó con el recorrido previsto y saludó a la multitud antes de dar inicio a la santa misa.

Según información preliminar de los fotógrafos presentes en la zona, difundida por Willax, el papa habría recibido un golpe con un denario de la Virgen de Copacabana, presuntamente lanzado desde el público. Las imágenes captaron el momento en que el pontífice se llevó una mano al rostro. Pese a ello, siguió saludando a los fieles y, metros más adelante, incluso cargó a un bebé que le acercaron durante el recorrido.

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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

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Fotógrafos informaron que el pontífice habría recibido un golpe con un denario de la Virgen de Copacabana

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¡Lo atrapó en el aire! El increíble momento en que una joven le lanza su rosario al papa León XIV y él se lo devuelve desde el papamóvil

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En los desplazamientos de León XIV por el Perú, numerosos fieles han buscado entregarle obsequios como peluches y rosarios en señal de afecto y devoción. Algunos asistentes también han lanzado estos objetos hacia el papamóvil mientras el pontífice saluda a la multitud.

LR Focus

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué provocó el incidente ni si el papa sufrió alguna lesión. Pese a lo ocurrido, continuó con sus actividades y presidió la santa misa en la Base Aérea Las Palmas, conforme a lo programado.

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