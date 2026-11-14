León XIV recorre en el papamóvil el pueblo de Santa Cruz, en Cajamarca: “Nunca nos olvidó” Los pobladores salieron a recibir al sumo pontífice, quien visitó la plaza y la parroquia Inmaculada, antes de movilizarse en su 'papamóvil' para oficiar una misa en las Pampas de Aviación. Robert Prevost solía visitar esta localidad cuando era obispo de Chiclayo.

Día histórico para Cajamarca. El papa León XIV emocionó a los habitantes del pueblo de Santa Cruz de Succhabamba al visitar la localidad a la que solía ir cuando era obispo y recorrer sus calles a bordo del ‘papamóvil’ para saludar y bendecir a los feligreses.

La población salió a las calles a recibir al sumo pontífice, quien primero llegó a la plaza, visitó la parroquia Inmaculada y luego se desplazó en su vehículo exclusivo hacia las Pampas de Aviación, donde ofició una misa para el público en general.

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Población emocionada por la visita del papa León XIV

Durante el trayecto del sumo pontífice, muchas personas dieron su testimonio de fe ante las cámaras de televisión y agradecieron la visita del papa, a quien dijeron haber conocido cuando era obispo de Chiclayo y los visitaba al menos una vez al año para la fiesta del Señor del Costado.

Esta festividad es celebrada por todos los habitantes de esta localidad, ubicada a cuatro horas de viaje en automóvil o minibús desde Chiclayo. Tiene 5.000 residentes y está situada en las cumbres de las montañas, a más de dos mil metros de altitud.

¿Cuál es el vínculo de León XIV con Santa Cruz?

Aunque Santa Cruz pertenece políticamente a Cajamarca, eclesiásticamente depende de la Diócesis de Chiclayo, por lo que Robert Prevost estuvo a cargo pastoralmente de la zona cuando era obispo de la mencionada institución religiosa.

Entre 2015 y 2023, visitó de manera regular la provincia para oficiar misas, confirmaciones y recorrer diversos distritos como Catache y Chancay Baños. Antes de partir hacia Roma, prometió a los habitantes que volvería, una promesa que cumplió en su visita apostólica.