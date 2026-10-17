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Sociedad

Enfen prevé más lluvias en el norte desde fines de 2026 y posibles récords de calor hasta verano de 2027

El calentamiento del mar mantendría al Niño Costero en magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. Los ríos del norte aumentarían sus caudales desde noviembre, mientras que el Rímac y el Chillón registrarían valores superiores a lo normal desde diciembre.

Pronóstico de lluvias por encima de lo normal en la costa central y norte durante el verano de 2027
Pronóstico de lluvias por encima de lo normal en la costa central y norte durante el verano de 2027
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Las lluvias por encima de lo normal aumentarán en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental durante los próximos meses, ante el calentamiento progresivo del mar del Pacífico. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) advirtió que podrían registrarse precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en el norte del país.

En su último comunicado oficial N.° 18-2026, la entidad mantuvo la alerta de El Niño Costero y señaló que el calentamiento del mar frente a la costa peruana, en la región Niño 1+2, alcanzaría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. Después, el fenómeno disminuiría a fuerte hasta inicios del otoño de ese año.

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En el Pacífico central, en la región Niño 3.4, las temperaturas del mar se mantendrían en una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027, antes de reducir su intensidad hacia el otoño.

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Ríos del norte aumentarían sus caudales desde noviembre

El calentamiento anómalo del mar también favorecería el incremento de los caudales de los principales ríos del norte. El Enfen prevé valores superiores a lo normal desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. En el caso del Rímac y el Chillón, el aumento se presentaría desde diciembre.

Para el verano de 2027, el pronóstico contempla lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. En contraste, las precipitaciones se mantendrían entre normales e inferiores a lo habitual en la sierra sur, la sierra centro oriental y las regiones amazónicas central y sur.

En cuanto a los caudales, Ica presentaría valores entre normales y superiores a lo normal. En Arequipa, Moquegua y Tacna, en cambio, se esperan niveles normales o inferiores. En la selva norte, los ríos mantendrían caudales normales, mientras que en la zona central y sur de la Amazonía se prevén valores por debajo de lo habitual, incluidos los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Los ríos tributarios del lago Titicaca también registrarían caudales inferiores a lo normal, mientras que el nivel del lago continuaría por debajo de sus valores habituales.

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Costa peruana podría registrar nuevos récords de calor

El Enfen advirtió que las temperaturas del aire se mantendrán muy por encima de sus valores climáticos normales en toda la costa peruana. Esta tendencia podría generar nuevos récords de calor hasta el verano de 2027.

La entidad también alertó sobre los posibles efectos de las temperaturas anómalas y de los excesos o déficits de lluvia en los cultivos, por lo que estos escenarios deben considerarse en la planificación agrícola.

En paralelo, los principales embalses del país almacenan el 58% de la capacidad hidráulica nacional. Sus volúmenes disminuyen de forma notoria, aunque dentro de lo previsto para esta época del año. La excepción corresponde a Tinajones, en Lambayeque, y Paucarani, en Tacna, cuyos niveles son muy bajos para la temporada.

El organismo advirtió que un déficit de precipitaciones en los próximos meses podría ocasionar racionamientos de agua para distintos usos en zonas de la sierra central y sur.

Anchoveta permanece en fase juvenil

En el ámbito pesquero, el Enfen reportó que la anchoveta se encuentra mayormente en fase juvenil, cerca de la costa y a mayor profundidad.

Asimismo, prevé una buena disponibilidad de bonito, pez sierra y samasa cerca del litoral centro y sur. Otras especies, como el perico, barrilete, melva y atún de aleta amarilla, también estarían disponibles a lo largo de la costa peruana.

Ante estos escenarios, el Enfen exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía a consultar los pronósticos estacionales y los avisos meteorológicos oficiales para fortalecer la preparación frente a posibles emergencias. También recomendó utilizar el Visor del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como herramienta de apoyo para la gestión del riesgo de desastres.

La comisión continuará monitoreando las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y pesqueras para actualizar sus proyecciones. Su siguiente comunicado oficial está previsto para el 30 de octubre de 2026.

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