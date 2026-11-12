Manuel Requena, abogado experto en herencias, revela el error más caro al hacer un testamento: "Puedes dejar a tu familia metida en juicios durante años" Impugnar un testamento puede resultar en la pérdida de bienes excedentes a la legítima. La inclusión de cláusulas adecuadas es clave para garantizar un reparto justo.

Manuel Requena, el abogado especialista en planificación patrimonial y herencias, advirtió en un video de TikTok sobre los severos conflictos sucesorios que surgen al omitir una cláusula de penalización en el testamento. Al respecto, el experto fue tajante sobre el riesgo de esta ausencia: "Puedes dejar a tu familia metida en juicios durante años". Con esa recomendación busca disuadir posibles reclamaciones hereditarias a través de consecuencias directas sobre los beneficios asignados a los herederos.

No obstante, dicha disposición legal presenta claros límites en España y no garantiza la eliminación total de las disputas familiares. De acuerdo con el artículo 675 del Código Civil, el testador carece de facultad para prohibir cualquier impugnación si concurren causas de nulidad establecidas por la normativa vigente. En consecuencia, resulta imprescindible evaluar la eficacia real de este recurso junto con los derechos irrenunciables que protege el ordenamiento jurídico.

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¿Qué es la cláusula de penalización que Manuel Requena recomienda incluir en el testamento?

Esta disposición sucesoria busca evitar disputas familiares al reducir la herencia de quien impugne la última voluntad del fallecido. Manuel Requena sugiere revisar los documentos ya firmados y acudir a asesoramiento profesional para adaptar esta medida preventiva a cada núcleo familiar.

En el derecho sucesorio español, este recurso equivale a la cautela Socini o cláusula de opción compensatoria de la legítima. Una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado publicada en el BOE en 2020 detalla su mecánica: el sucesor elige entre acatar las reglas fijadas para obtener una parte mayor o desafiarlas y cobrar solo el mínimo legal.

La legalidad de esta herramienta exige respetar siempre esa libertad de decisión. Conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, dicha fórmula jamás anula la legítima estricta del heredero forzoso, por lo que el verdadero incentivo para cumplir el reparto nace de los bienes extra que se pierden en caso de conflicto.

¿Qué consecuencias enfrenta el heredero que impugna un testamento?

Si la reclamación judicial entra dentro de una cláusula cautelar válida, el legitimario arriesga perder los bienes que superan su legítima estricta. Según la doctrina recogida en el BOE, dicho excedente acrece a favor de los demás beneficiarios que respetan la voluntad del causante, con un impacto económico sujeto a la redacción de la disposición testamentaria y al alcance del pleito.

Sin embargo, acudir a los tribunales no implica quedarse automáticamente sin derechos sucesorios. Junto con los límites de la nulidad, el artículo 813 del Código Civil blinda la porción forzosa ante privaciones fuera de los supuestos legales, mientras que el artículo 815 faculta al sucesor a exigir su complemento cuando recibe una cuota inferior a la debida.

La pérdida absoluta de la herencia únicamente ocurre en escenarios específicos, como demuestra la sentencia 464/2018 del Tribunal Supremo. En este fallo, varios destinatarios impulsaron múltiples litigios para alterar el reparto dispuesto y acabaron despojados de sus legados, pues el difunto carecía de descendientes o parientes con derecho a cuota obligatoria, un matiz clave del dictamen oficial.