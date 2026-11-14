Llevarán al papa León XIV pedido por defensa de pueblos indígenas en aislamiento y la Amazonía

La defensa de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), como el pueblo mashco piro, es fundamental para salvaguardar sus vidas y los bosques amazónicos. Concesiones forestales, petroleras y mineras se superponen a territorios solicitados para reservas indígenas (como en Loreto y Ucayali).

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La tala ilegal, la minería aurífera informal e ilegal y el narcotráfico vulneran las zonas intangibles y exponen a las comunidades a la violencia.

Al no contar con defensas inmunológicas contra enfermedades comunes del exterior, cualquier contacto no deseado puede ser mortal.

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La ley PIACI reconoce la obligación de proteger a estas poblaciones y sus reservas que incluyen territorios como Isconahua, Murunahua, Mashco Piro y Kakataibo Norte y Sur, además de las reservas territoriales en Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, Nanti.

ENCUENTRO CON EL PAPA LEÓN XIV

Y este domingo 15 de noviembre, el apu Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), participará en el encuentro del Papa León XIV con los pueblos indígenas, que se realizará en Pucallpa, región Ucayali.

El encuentro con los pueblos indígenas, que forma parte del itinerario oficial que el Sumo Pontífice cumple durante su visita al Perú, tiene como organización anfitriona a la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y reunirá a líderes indígenas de la Amazonía. La cita será en el Bulevar de Yarinacocha, a las 3.00 p. m.

En ese espacio, el apu Julio Cusurichi entregará al Papa León XIV un presente y una carta, con la finalidad de alertar sobre las crecientes amenazas contra los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) de la Amazonía peruana y solicitar su respaldo para defender sus territorios y su derecho a vivir en aislamiento.

"Nos preocupa profundamente que, mientras los pueblos indígenas en aislamiento necesitan mayor protección para garantizar su supervivencia, el Estado peruano esté debilitando los mecanismos que deberían resguardar sus territorios. No podemos permitir que los intereses económicos estén por encima de la vida y los derechos de estos pueblos vulnerables. Por eso, pedimos al Papa León XIV que alce su voz y acompañe este llamado urgente de defensa", señaló el dirigente nacional.

Frente a este escenario, los pueblos indígenas amazónicos, representados por Aidesep, solicitarán al Papa León XIV que alce su voz en defensa de los PIACI e inste al Gobierno peruano a revertir las decisiones que ponen en riesgo sus derechos y a garantizar la protección efectiva de sus territorios.

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La organización indígena nacional ha venido alertando que la vida de los pueblos indígenas en aislamiento debe estar por encima de cualquier interés económico. "Proteger sus territorios es garantizar su derecho a existir, mantener su forma de vida y permanecer sin contacto", precisó Cusurichi.

HAY 145 REPRESENTANTES

Un total de 145 representantes de pueblos indígenas u originarios de la Amazonía serán trasladados desde Iquitos (Loreto) hasta Pucallpa (Ucayali) en dos vuelos militares gestionados por el Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Vicariato Apostólico de Pucallpa, para participar en el encuentro con el papa León XIV, previsto para este domingo 15 de noviembre.

Indígenas de la Amazonía.





Esta gestión hace posible el desplazamiento de las delegaciones, considerando las grandes distancias y las dificultades de conectividad en la Amazonía. De esta manera, representantes indígenas de distintas localidades podrán asistir a esta cita de especial significado para los pueblos amazónicos.



Participarán delegaciones de los pueblos Shipibo-konibo, Ashaninka y Kukama kukamiria, así como una delegación Awajún y representantes de 13 organizaciones indígenas convocadas por la Pastoral Indígena. Los participantes llegarán desde Iquitos y Yurimaguas (Loreto), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Sepahua y Atalaya (Ucayali), así como desde las jurisdicciones de Tarapoto (San Martín) y Jaén (Cajamarca).