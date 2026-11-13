Un hecho histórico en Lima: el Señor de los Milagros recorrerá tres distritos por primera vez rumbo a la misa del papa León XIV El Nazareno Móvil, con diseño especial, permitirá el traslado a baja altura por las principales avenidas de Lima, facilitando el paso incluso bajo los puentes durante el trayecto.

El próximo domingo 15 de noviembre, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada desde la iglesia de Las Nazarenas a la Base Aérea Las Palmas, con una misa a cargo del papa León XIV. | Foto: Andina

El próximo domingo 15 de noviembre, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada desde la iglesia de Las Nazarenas a la Base Aérea Las Palmas, con una misa a cargo del papa León XIV. | Foto: Andina

La imagen del Señor de los Milagros será trasladada desde la iglesia de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas el domingo 15 de noviembre, como parte de las actividades previstas por la visita del papa León XIV al Perú. El recorrido comenzará a las 7.00 a. m. y atravesará cinco distritos de Lima antes de llegar al recinto militar, donde el pontífice presidirá una misa.

El desplazamiento del Cristo Moreno durará aproximadamente seis horas y se realizará en el Nazareno Móvil, una plataforma especial que permitirá trasladar el anda por las principales avenidas de la capital. La ruta también marcará una primera visita de la imagen a Lince, San Isidro y Surquillo, cuyos vecinos podrán acompañar su paso antes de la celebración religiosa.

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Señor de los Milagros rumbo a Las Palmas: ¿cuál será la ruta y a qué hora pasará por cada avenida?

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas informó que la salida del anda está prevista para las 7.00 a. m. del domingo 15 de noviembre. El traslado partirá desde la iglesia de Las Nazarenas y continuará por cinco distritos: Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco. Se estima que el trayecto tendrá una duración de seis horas y que el ingreso a la Base Aérea Las Palmas se producirá alrededor de la 1.00 p. m., por la puerta 3.

La ruta comenzará por la avenida Tacna y continuará por Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República, José Gálvez y el jirón Manuel Segura. Luego, el recorrido seguirá por la avenida Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. En el tramo final, la imagen avanzará por las avenidas Surco y Paseo de la República, hasta llegar a Soto Bermejo y finalmente ingresar al recinto militar.

Lince, San Isidro y Surquillo recibirán por primera vez al Señor de los Milagros

El traslado hacia la Base Aérea Las Palmas tendrá un carácter especial porque permitirá que la imagen del Cristo Moreno visite por primera vez los distritos de Lince, San Isidro y Surquillo. Estos sectores se sumarán al recorrido que también comprende Miraflores y Santiago de Surco, como parte del desplazamiento extraordinario organizado por la Hermandad del Señor de los Milagros.

Para este trayecto se utilizará el Nazareno Móvil, una plataforma diseñada para trasladar el anda a baja altura y facilitar su paso por las vías de Lima, incluso debajo de los puentes. De acuerdo con José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la hermandad, el recorrido permitirá que los fieles que no pudieron participar en las procesiones de octubre puedan acercarse a sus calles para recibir la bendición de la venerada imagen.