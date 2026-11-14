Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO

🔴 EN VIVO PAPA LEÓN XIV EN PERÚ DÍA 4: VISITA SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA

Sociedad

León XIV vuelve a dormir en la casa que fue su hogar durante ocho años como obispo de Chiclayo

El pontífice se alojó nuevamente en la Residencia Episcopal de Chiclayo, el mismo lugar donde vivió entre 2015 y 2023, cuando estuvo al frente de la diócesis.

El papa León XIV regresa a Chiclayo y se aloja en la Residencia Episcopal, donde vivió como obispo durante ocho años. Su visita marca un reencuentro especial con la ciudad.
El papa León XIV regresa a Chiclayo y se aloja en la Residencia Episcopal, donde vivió como obispo durante ocho años. Su visita marca un reencuentro especial con la ciudad. | ReutersPilar Olivares
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV regresó a Chiclayo y, en medio de su histórica visita, eligió descansar en uno de los lugares más vinculados con su vida en el Perú: la Residencia Episcopal de la Diócesis de Chiclayo, donde vivió durante los ocho años que ejerció como obispo de esta jurisdicción.

Robert Prevost ocupó este inmueble entre 2015 y 2023, antes de trasladarse al Vaticano para asumir la dirección del entonces Dicasterio para los Obispos. Ahora, ya como pontífice, volvió a las mismas habitaciones y espacios que formaron parte de su vida cotidiana durante su etapa pastoral en Lambayeque. Su permanencia en la residencia contempla las noches del viernes y sábado, durante su visita a Chiclayo.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Puedes ver

Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

lr.pe

El lugar donde vivió como obispo

La Residencia Episcopal se encuentra en pleno centro de Chiclayo, junto a la Catedral Santa María y a pocos metros de la calle Elías Aguirre, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

LR Focus

El inmueble conserva parte de la memoria de los años de Prevost como obispo. En su fachada fue colocada una pancarta de bienvenida con el mensaje “¡Bienvenido! Papa León XIV”, acompañada por una fotografía del pontífice saludando desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Pero uno de los espacios que concentra mayor atención se encuentra en el vestíbulo. Allí se instaló una pequeña exposición con fotografías y documentos de la etapa en la que Prevost estuvo al frente de la diócesis.

El propio León XIV pasó por este ambiente a su llegada. En el lugar también se encuentra una imagen de tamaño real del pontífice, que recibe a quienes ingresan a la residencia.

La muestra recuerda los años en los que el entonces obispo Prevost desarrolló su labor pastoral y mantuvo contacto con los fieles de Lambayeque.

Puedes ver

Gobierno declara al Perú “Tierra del Papa León XIV” y reconoce a Chiclayo como “Pueblo Fiel”

lr.pe

Un vínculo que se mantiene

El retorno a Chiclayo tiene un significado especial para León XIV. La ciudad forma parte de una trayectoria de más de dos décadas de vínculo con el Perú y de una etapa decisiva de su vida religiosa.

Durante sus años en el país, Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral y llegó a obtener la nacionalidad peruana. Su relación con Chiclayo se consolidó especialmente durante su gestión como obispo, entre 2015 y 2023.

Ahora, su regreso se produce en un contexto completamente distinto: ya no como el obispo Robert Prevost, sino como León XIV, el primer papa estadounidense y con nacionalidad peruana.

La elección de la Residencia Episcopal como lugar de alojamiento vuelve a poner en escena ese vínculo. A pocos meses de su elección como papa, el pontífice decidió regresar al espacio que durante años fue su hogar en Chiclayo.

Para la ciudad, la visita supone así un reencuentro con una figura que muchos todavía recuerdan por su nombre y por su paso como obispo: Robert Prevost.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

León XIV vuelve a dormir en la casa que fue su hogar durante ocho años como obispo de Chiclayo

León XIV recorre en el papamóvil el pueblo de Santa Cruz, en Cajamarca: “Nunca nos olvidó”

Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

Sociedad

León XIV recorre en el papamóvil el pueblo de Santa Cruz, en Cajamarca: “Nunca nos olvidó”

Papa León XIV en Perú EN VIVO, jornada 4: horario de llegada a Cajamarca, misa en Santa Cruz, recorrido y regreso a Chiclayo

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 14 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Audio revela que el operador Fernando Cerimedo coordinó conteo de votos con grupo de exmarinos

Llevarán al papa León XIV pedido por defensa de pueblos indígenas en aislamiento y la Amazonía

JNJ publica puntajes de candidatos a jefe de la ONPE: Pérez Duharte obtiene 4 puntos más que Loyola