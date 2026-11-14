León XIV vuelve a dormir en la casa que fue su hogar durante ocho años como obispo de Chiclayo El pontífice se alojó nuevamente en la Residencia Episcopal de Chiclayo, el mismo lugar donde vivió entre 2015 y 2023, cuando estuvo al frente de la diócesis.

El papa León XIV regresa a Chiclayo y se aloja en la Residencia Episcopal, donde vivió como obispo durante ocho años. Su visita marca un reencuentro especial con la ciudad. | Reuters

El papa León XIV regresa a Chiclayo y se aloja en la Residencia Episcopal, donde vivió como obispo durante ocho años. Su visita marca un reencuentro especial con la ciudad. | Reuters Pilar Olivares

El papa León XIV regresó a Chiclayo y, en medio de su histórica visita, eligió descansar en uno de los lugares más vinculados con su vida en el Perú: la Residencia Episcopal de la Diócesis de Chiclayo, donde vivió durante los ocho años que ejerció como obispo de esta jurisdicción.

Robert Prevost ocupó este inmueble entre 2015 y 2023, antes de trasladarse al Vaticano para asumir la dirección del entonces Dicasterio para los Obispos. Ahora, ya como pontífice, volvió a las mismas habitaciones y espacios que formaron parte de su vida cotidiana durante su etapa pastoral en Lambayeque. Su permanencia en la residencia contempla las noches del viernes y sábado, durante su visita a Chiclayo.

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El lugar donde vivió como obispo

La Residencia Episcopal se encuentra en pleno centro de Chiclayo, junto a la Catedral Santa María y a pocos metros de la calle Elías Aguirre, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El inmueble conserva parte de la memoria de los años de Prevost como obispo. En su fachada fue colocada una pancarta de bienvenida con el mensaje “¡Bienvenido! Papa León XIV”, acompañada por una fotografía del pontífice saludando desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

Pero uno de los espacios que concentra mayor atención se encuentra en el vestíbulo. Allí se instaló una pequeña exposición con fotografías y documentos de la etapa en la que Prevost estuvo al frente de la diócesis.

El propio León XIV pasó por este ambiente a su llegada. En el lugar también se encuentra una imagen de tamaño real del pontífice, que recibe a quienes ingresan a la residencia.

La muestra recuerda los años en los que el entonces obispo Prevost desarrolló su labor pastoral y mantuvo contacto con los fieles de Lambayeque.

Un vínculo que se mantiene

El retorno a Chiclayo tiene un significado especial para León XIV. La ciudad forma parte de una trayectoria de más de dos décadas de vínculo con el Perú y de una etapa decisiva de su vida religiosa.

Durante sus años en el país, Prevost desarrolló buena parte de su labor pastoral y llegó a obtener la nacionalidad peruana. Su relación con Chiclayo se consolidó especialmente durante su gestión como obispo, entre 2015 y 2023.

Ahora, su regreso se produce en un contexto completamente distinto: ya no como el obispo Robert Prevost, sino como León XIV, el primer papa estadounidense y con nacionalidad peruana.

La elección de la Residencia Episcopal como lugar de alojamiento vuelve a poner en escena ese vínculo. A pocos meses de su elección como papa, el pontífice decidió regresar al espacio que durante años fue su hogar en Chiclayo.

Para la ciudad, la visita supone así un reencuentro con una figura que muchos todavía recuerdan por su nombre y por su paso como obispo: Robert Prevost.