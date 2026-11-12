La notaria María Cristina Clemente y su advertencia a padres que quieren ayudar a sus hijos con la hipoteca: "No se firma, se ponga el banco como se ponga" La experta destaca que asumir una deuda no implica ser propietario del inmueble, advirtiendo que la copropiedad puede acarrear problemas fiscales y complicaciones en herencias.

La notaria María Cristina Clemente alerta a los padres sobre las implicaciones de financiar una vivienda para sus hijos. Recomienda realizar una revisión exhaustiva de la operación hipotecaria.

La notaria María Cristina Clemente alerta a los padres sobre las implicaciones de financiar una vivienda para sus hijos. Recomienda realizar una revisión exhaustiva de la operación hipotecaria. Ilustración LR

La notaria María Cristina Clemente Buendía advirtió sobre las condiciones que deben revisar los padres cuando participan en la financiación de una vivienda para sus hijos. En el video compartido en YouTube, la especialista lanzó una recomendación: "Cuando una operación de compra de vivienda y préstamo hipotecario está mal hecha, no se firma, se ponga el banco como se ponga. Se plantea de nuevo la operación". Su intervención aborda un caso en el que una aportación familiar terminó vinculada a una exigencia de copropiedad.

El asunto pone de relieve la diferencia entre asumir una deuda y adquirir un inmueble. El Consejo General del Notariado explica que la compraventa y el préstamo hipotecario se formalizan mediante escrituras independientes, aunque habitualmente se firmen de manera consecutiva. Por ello, las obligaciones frente a la entidad financiera y los derechos sobre la casa deben examinarse por separado.

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¿Qué exigió el banco al padre que ayudaba a su hija con la hipoteca, según María Clemente?

Según la notaria en declaraciones recogidas por La Razón, un progenitor pretendía donar 50.000 euros a su hija para facilitar la adquisición de su primera vivienda en pareja. Sin embargo, tras analizar la solvencia de los solicitantes, la entidad financiera consideró insuficientes sus ingresos y reclamó la participación del padre en el crédito.

La especialista cuestiona especialmente la imposición de que este familiar adquiriera el 50% del inmueble. Clemente rechaza esa exigencia y aclara: "Ser prestatario no es lo mismo que ser propietario". Dicho criterio coincide con el Consejo General del Notariado, organismo que confirma la posibilidad de diferenciar entre los titulares de la deuda y los dueños legales de la casa.

Asumir el compromiso de pago conlleva serios riesgos económicos, incluso sin figurar en las escrituras. Tal como advierte el Banco de España, si la venta del bien hipotecado resulta insuficiente para liquidar el saldo pendiente, el prestamista puede reclamar el resto mediante el patrimonio personal de los firmantes y avalistas, lo que obliga a delimitar cada responsabilidad contractual.

¿Comprar la mitad de una vivienda con un hijo reduce las ventajas fiscales y complica la herencia?

La notaria advierte que adquirir un inmueble a medias con un progenitor puede recortar las bonificaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). En regiones como Andalucía, el tipo reducido para jóvenes solo aplica de forma proporcional sobre la parte del comprador que cumple los requisitos legales, salvo contadas excepciones para matrimonios o parejas de hecho.

Además, la fracción que adquiere el padre ingresa directamente a su patrimonio personal y, tras su fallecimiento, se integra en la masa sucesoria conforme al artículo 659 del Código Civil español. Por tanto, ese porcentaje del bien no pasa de manera automática a la hija, sino que entra en el reparto obligatorio entre todos los herederos legales.

Frente a ese riesgo fiscal y patrimonial, Clemente aconseja analizar la fórmula jurídica antes de acudir a la firma: "Una operación así debe replantearse". Asimismo, el Consejo General del Notariado destaca que el acta de transparencia hipotecaria resulta gratuita y garantiza que los titulares comprendan a fondo las condiciones del préstamo bancario.