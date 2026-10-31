Calor extremo en Perú: ENFEN prevé nuevos récords de temperatura en toda la costa durante los próximos meses El último comunicado del ENFEN advierte que el calentamiento del mar mantendrá las temperaturas del aire muy por encima de sus valores habituales. Además, pronostica lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central.

El calor continuará por encima de los valores habituales en toda la costa peruana durante los próximos meses y podría provocar nuevos récords de temperatura. Así lo advierte el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas ante la persistencia del calentamiento del Pacífico tropical.

El organismo señala que la mayor intensidad del calentamiento oceánico se registra frente a la costa peruana, donde el fenómeno El Niño costero (región Niño 1+2) mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Después, su intensidad disminuiría gradualmente hasta junio de ese año.

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En el Pacífico central (región Niño 3.4), en tanto, El Niño continuaría con una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027. Luego, el calentamiento perdería intensidad hasta alcanzar condiciones neutras en junio.

Lluvias por encima de lo normal en varias regiones

El pronóstico del ENFEN también advierte que las precipitaciones superarían los valores habituales entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Esta condición alcanzaría la costa norte, la sierra occidental, la costa central y la sierra central occidental, donde podrían presentarse episodios de moderada a fuerte intensidad.

Para el verano de 2027, las lluvias continuarían por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. La costa norte concentraría los episodios más intensos y frecuentes.

En contraste, la sierra suroriental, la sierra centro-oriental y la Amazonía registrarían precipitaciones normales o inferiores a sus valores habituales. El déficit sería más marcado en la región del Titicaca.

Ríos de Lima aumentarían sus caudales desde diciembre

El ENFEN también prevé que los caudales de los ríos de la costa norte superen sus niveles habituales, principalmente en las cuencas de Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

Esta tendencia se extendería a la costa central a partir de diciembre, con un incremento de los caudales en los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que atraviesan Lima.

En otras regiones, el escenario sería distinto. Los ríos tributarios del lago Titicaca mantendrían caudales por debajo de lo normal, lo que comprometería el nivel del lago. En la Amazonía central y sur también se esperan valores inferiores a los habituales en ríos como el Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Nivel del mar elevaría el riesgo en las playas

Otro de los efectos previstos es la permanencia del nivel del mar por encima de sus valores normales durante los próximos meses. El ENFEN advierte que esta condición, sumada a la ocurrencia de oleajes anómalos, podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión costera, especialmente en playas de poca pendiente.

Ante este escenario, el organismo recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos especiales de oleajes que publica la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

El comunicado también advierte sobre posibles efectos en el ecosistema marino. La anchoveta permanecería en aguas más profundas y cerca de la costa, lo que limitaría su disponibilidad como alimento para sus depredadores. Esta situación afectaría la condición corporal de las aves guaneras y los lobos marinos.

El ENFEN continuará con el monitoreo de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras. Su próximo comunicado oficial está previsto para el viernes 13 de noviembre de 2026.