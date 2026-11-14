Cuatro personas son asesinadas en Piura, Lima, Callao y Junín en menos de 48 horas Los ataques ocurrieron entre la noche del jueves y la mañana del sábado. En tres de los casos, los presuntos sicarios se movilizaron en motocicletas.

La violencia armada recrudeció en Perú, con cuatro asesinatos registrados en menos de 48 horas en Piura, Lima, Callao y Junín. Las víctimas incluyen una comerciante y un mecánico. | Difusión

La violencia armada recrudeció en Perú, con cuatro asesinatos registrados en menos de 48 horas en Piura, Lima, Callao y Junín. Las víctimas incluyen una comerciante y un mecánico. | Difusión

La violencia armada volvió a dejar una estela de muerte en distintas regiones del país. Entre la noche del jueves y la mañana de este sábado, cuatro personas fueron asesinadas a balazos en Piura, Lima, Callao y Junín, en ataques que son investigados por la Policía.

Entre las víctimas se encuentran una comerciante, un mecánico, el conductor de una camioneta y un dirigente de Construcción Civil. En al menos tres de los homicidios, los primeros testimonios apuntan a que los presuntos atacantes utilizaron motocicletas para acercarse a sus objetivos y escapar tras los disparos.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Comerciante fue asesinada cerca del Mercado Modelo de Piura

Uno de los primeros crímenes ocurrió la noche del jueves en las inmediaciones del Mercado Modelo de Piura. Estrella Jiménez Tesén, conocida como “La Ñata”, fue atacada alrededor de las 8.30 p. m.

De acuerdo con las primeras informaciones, dos sujetos llegaron hasta el lugar y le dispararon cerca de ocho veces. La mujer quedó gravemente herida y murió cuando era trasladada a un establecimiento de salud. La Policía inició las diligencias para determinar el móvil del crimen y establecer la identidad de los responsables.

Mecánico fue baleado en Pariachi

En Ate, un hombre de 38 años, quien trabajaba como mecánico, fue asesinado la noche del viernes en las inmediaciones del parque Platanito, en la tercera etapa de Pariachi.

Según los testimonios recogidos en la zona, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta oscura llegaron hasta donde se encontraba la víctima y le dispararon en reiteradas ocasiones. Luego huyeron por la Carretera Central.

Los vecinos evitaron declarar ante la prensa por temor a represalias. La Policía revisará las cámaras de videovigilancia de la zona para intentar identificar a los autores del homicidio.

Matan a conductor cerca del penal Sarita Colonia

Otro ataque ocurrió la noche del viernes en la avenida Prolongación Centenario, a pocos metros del penal Sarita Colonia, en el Callao.

Un hombre que conducía una camioneta roja fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Uno de ellos habría disparado varias veces contra el conductor, quien recibió impactos en la cabeza y el pecho y murió dentro del vehículo.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía, personal de Serenazgo, peritos de Criminalística y el fiscal de turno, quienes recogieron evidencias para esclarecer el homicidio. La identidad del fallecido aún no había sido revelada. Luego de las diligencias, el cuerpo fue trasladado a la morgue.

Dirigente de Construcción Civil fue asesinado en Pangoa

La mañana de este sábado, alrededor de las 8 a. m., Ericson Guzmán, conocido como “Chato Guzmán”, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en un vehículo menor en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín.

La víctima era dirigente del sindicato Nueva Generación del FRENATRAC Pangoa. Según la información preliminar, dos sujetos habrían participado en el ataque y Guzmán habría recibido cinco impactos de bala.

Su cuerpo permaneció durante varias horas en el lugar del crimen, hasta donde llegó su esposa, quien protagonizó escenas de dolor al reconocerlo. La Policía realiza las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato.