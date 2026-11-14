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JNJ publica puntajes de candidatos a jefe de la ONPE: Pérez Duharte obtiene 4 puntos más que Loyola

Ambos candidatos obtuvieron igual puntaje en experiencia y formación académica, pero la diferencia se dio en experiencia en investigación. Pérez Duharte logró 6 puntos y Loyola solo 2.

La JNJ publicó las calificaciones de los dos candidatos que siguen en carrera para ocupar la jefatura de la ONPE. José Pérez Duharte obtuvo 83 puntos, cuatro más que Carlos Loyola Escajadillo.
La JNJ publicó las calificaciones de los dos candidatos que siguen en carrera para ocupar la jefatura de la ONPE. José Pérez Duharte obtuvo 83 puntos, cuatro más que Carlos Loyola Escajadillo.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó los resultados de la evaluación curricular de los dos postulantes que continúan en el concurso público para elegir al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). José Alfredo Pérez Duharte obtuvo 83 puntos, mientras que Carlos Eulalio Loyola Escajadillo alcanzó 79.

De acuerdo con el cuadro de calificaciones aprobado por el Pleno de la JNJ el 12 de noviembre, ambos candidatos consiguieron el mismo puntaje en experiencia y trayectoria profesional, con 42 puntos, y en formación académica, con 35. La diferencia se registró en el rubro de experiencia en investigación.

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Pérez Duharte obtuvo 6 puntos en este último apartado, mientras que Loyola Escajadillo consiguió 2. De esta manera, el primero alcanzó cuatro puntos más en la evaluación curricular, que tiene un máximo de 100 puntos.

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Los resultados corresponden a la convocatoria N.º 006-2026-SN/JNJ. Según el comunicado, los postulantes que no estén conformes con sus calificaciones podrán presentar recursos de reconsideración a través de la extranet de la institución entre el 13 y el 17 de noviembre.

Resultados JNJ.

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¿Qué sigue en el concurso para elegir al jefe de la ONPE?

La JNJ estableció que el 24 de noviembre publicará los resultados de las reconsideraciones y la relación de postulantes que pasan a la siguiente etapa. Quienes continúen en el proceso deberán presentar su plan de trabajo los días 27 y 30 de noviembre.

Posteriormente, el 2 de diciembre, los candidatos sustentarán sus propuestas ante el Pleno de la JNJ. Las entrevistas personales están programadas para el 28 de diciembre, mientras que la juramentación del nuevo jefe de la ONPE se fijó para el 29 de diciembre.

Cabe recordar que ambos postulantes ya habían superado las etapas anteriores del concurso. Carlos Loyola Escajadillo y José Pérez Duharte también participaron en el proceso anterior, que terminó sin un nombramiento. La JNJ abrió una nueva convocatoria para cubrir la jefatura del organismo electoral.

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