El Niño Costero se prolongaría hasta otoño de 2027: Enfen advierte alta probabilidad de magnitud extraordinaria

Se anticipan caudales de ríos mayores a lo habitual, especialmente en la región norte, y cambios en la pesca, con especies en alta disponibilidad frente al litoral central según reportes de Enfen. | Foto: Difusión

Se anticipan caudales de ríos mayores a lo habitual, especialmente en la región norte, y cambios en la pesca, con especies en alta disponibilidad frente al litoral central según reportes de Enfen. | Foto: Difusión

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El Niño Costero continuaría presente hasta mediados del otoño de 2027, de acuerdo con la última actualización de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). El organismo mantiene la alerta debido a que el escenario con mayor probabilidad contempla una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El pronóstico también señala una evolución significativa para El Niño en la región Niño 3.4, cuya intensidad sería muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano de diciembre de 2026 a marzo de 2027, existe una probabilidad de 55% de que alcance esa magnitud, mientras que otro 40% corresponde a un escenario fuerte y 5% a uno moderado.

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El Niño Costero: temperaturas y lluvias por encima de lo normal en Perú

Durante el periodo de septiembre a noviembre, las temperaturas del aire en la costa peruana permanecerían muy por encima de los valores habituales. Enfen anticipa, además, que podrían alcanzarse nuevos récords de temperatura en este periodo como parte de la evolución del fenómeno.

En cuanto a las precipitaciones, la costa norte tendría registros superiores a lo normal y podría afrontar lluvias de intensidad moderada a fuerte a partir de noviembre. En contraste, para la sierra sur y determinados sectores de la Amazonía se proyectan condiciones de lluvia entre normales e inferiores a lo habitual.

En la pesquería, se espera que la anchoveta de la zona norte-centro se mantenga alejada de la costa, mientras que el Enfen instó a establecer medidas de emergencia por los riesgos asociados al fenómeno.

El Niño 2026-2027: pronóstico para ríos y recursos pesqueros en las próximas semanas

Los ríos de la región hidrográfica del Pacífico presentarían caudales superiores a sus valores normales, especialmente en el norte y principalmente desde noviembre. Para las zonas centro y sur, que comprenden también las regiones hidrográficas del Amazonas y el Titicaca, predominarían condiciones entre normales e inferiores.

En el sector pesquero, la anchoveta de la zona norte-centro continuaría profundizada y alejada de la franja costera durante las próximas semanas. Frente al litoral central seguiría disponible un conjunto de especies vinculadas con aguas ecuatoriales y oceánicas, entre ellas peces sierra, samasa, perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla.

El Enfen recomendó considerar los escenarios de riesgo asociados con los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales vigentes para establecer medidas de reducción del riesgo y respuesta ante posibles peligros. Estas acciones toman en cuenta la evolución de El Niño 2026-2027 y la temporada de lluvias prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

La comisión continuará con el seguimiento de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras para actualizar sus proyecciones. La siguiente comunicación oficial está programada para el lunes 28 de septiembre de 2026.