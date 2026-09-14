HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

El Niño Costero se prolongaría hasta otoño de 2027: Enfen advierte alta probabilidad de magnitud extraordinaria

Las temperaturas del aire en la costa peruana superarán los valores normales de septiembre a noviembre, con posibles récords históricos. Las lluvias en el norte serán intensas a partir de noviembre.

Se anticipan caudales de ríos mayores a lo habitual, especialmente en la región norte, y cambios en la pesca, con especies en alta disponibilidad frente al litoral central según reportes de Enfen.
Se anticipan caudales de ríos mayores a lo habitual, especialmente en la región norte, y cambios en la pesca, con especies en alta disponibilidad frente al litoral central según reportes de Enfen. | Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Niño Costero continuaría presente hasta mediados del otoño de 2027, de acuerdo con la última actualización de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). El organismo mantiene la alerta debido a que el escenario con mayor probabilidad contempla una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

El pronóstico también señala una evolución significativa para El Niño en la región Niño 3.4, cuya intensidad sería muy fuerte entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano de diciembre de 2026 a marzo de 2027, existe una probabilidad de 55% de que alcance esa magnitud, mientras que otro 40% corresponde a un escenario fuerte y 5% a uno moderado.

TE RECOMENDAMOS

AGENTE DE SEGURIDAD ESTARÍA INVOLUCRADO EN MASACRE Y ENCUESTA REVELA EMPATE TÉCNICO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Plan Nacional de Educación: Keiko Fujimori anuncia reforma de la currícula ''sin ningún tipo de ideología''

lr.pe

El Niño Costero: temperaturas y lluvias por encima de lo normal en Perú

Durante el periodo de septiembre a noviembre, las temperaturas del aire en la costa peruana permanecerían muy por encima de los valores habituales. Enfen anticipa, además, que podrían alcanzarse nuevos récords de temperatura en este periodo como parte de la evolución del fenómeno.

En cuanto a las precipitaciones, la costa norte tendría registros superiores a lo normal y podría afrontar lluvias de intensidad moderada a fuerte a partir de noviembre. En contraste, para la sierra sur y determinados sectores de la Amazonía se proyectan condiciones de lluvia entre normales e inferiores a lo habitual.

PUEDES VER: Condenan a 8 años de prisión a excajera que retiró más de S/30.000 de cuentas CTS de tres clientes

lr.pe
En la pesquería, se espera que la anchoveta de la zona norte-centro se mantenga alejada de la costa, mientras que el Enfen instó a establecer medidas de emergencia por los riesgos asociados al fenómeno.

En la pesquería, se espera que la anchoveta de la zona norte-centro se mantenga alejada de la costa, mientras que el Enfen instó a establecer medidas de emergencia por los riesgos asociados al fenómeno.

El Niño 2026-2027: pronóstico para ríos y recursos pesqueros en las próximas semanas

Los ríos de la región hidrográfica del Pacífico presentarían caudales superiores a sus valores normales, especialmente en el norte y principalmente desde noviembre. Para las zonas centro y sur, que comprenden también las regiones hidrográficas del Amazonas y el Titicaca, predominarían condiciones entre normales e inferiores.

En el sector pesquero, la anchoveta de la zona norte-centro continuaría profundizada y alejada de la franja costera durante las próximas semanas. Frente al litoral central seguiría disponible un conjunto de especies vinculadas con aguas ecuatoriales y oceánicas, entre ellas peces sierra, samasa, perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla.

El Enfen recomendó considerar los escenarios de riesgo asociados con los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales vigentes para establecer medidas de reducción del riesgo y respuesta ante posibles peligros. Estas acciones toman en cuenta la evolución de El Niño 2026-2027 y la temporada de lluvias prevista entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

La comisión continuará con el seguimiento de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras para actualizar sus proyecciones. La siguiente comunicación oficial está programada para el lunes 28 de septiembre de 2026.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Temperatura del mar se dispara en el norte del Perú: Tumbes alcanza 28,5 °C y zonas registran hasta 8,5 °C por encima de lo normal

Temperatura del mar se dispara en el norte del Perú: Tumbes alcanza 28,5 °C y zonas registran hasta 8,5 °C por encima de lo normal

LEER MÁS
ENFEN: El Niño Costero tendría magnitud extraordinaria desde setiembre y hasta enero de 2027

ENFEN: El Niño Costero tendría magnitud extraordinaria desde setiembre y hasta enero de 2027

LEER MÁS
¿Quieres formar parte del Ejército? Ofrecen carreras técnicas para enfrentar desastres como el Niño

¿Quieres formar parte del Ejército? Ofrecen carreras técnicas para enfrentar desastres como el Niño

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025