Computadoras para usar inteligencia artificial: conoce los equipos GIGABYTE GIGABYTE presenta tres equipos para ejecutar inteligencia artificial localmente: una laptop y dos soluciones de escritorio que permiten trabajar con modelos de IA desde el propio hardware.

¿Has pensado dónde «vive» la inteligencia artificial que usas todos los días? Piensa en una jornada cualquiera: por la mañana le pides que resuma un informe; al mediodía, que revise un código o prepare una imagen para una presentación; por la tarde, que ordene tus pendientes. Casi sin darnos cuenta, la IA se volvió una compañera de trabajo, y con ella llegaron dos preguntas que antes no hacíamos: ¿qué pasa con la información que le confiamos? Y ¿qué pasa cuando se te terminan los tokens?

Ventajas de usar inteligencia artificial desde tu propia laptop

La respuesta empieza por un detalle que casi nunca se discute: dónde se ejecuta la IA. Cuando funciona en servidores ajenos, la información viaja y el uso se mide en tokens; cuando funciona en tu propio equipo, el trabajo se queda donde tú estás. Y esa diferencia cambia la forma de trabajar, tanto en la oficina como fuera de ella.

Con esa idea, GIGABYTE presentó recientemente la laptop AORUS MASTER 16 GEN 2, reconocida con el Best Choice Award de COMPUTEX 2026. Lleva la IA a todas partes en un chasis ultradelgado de 19 mm, con GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 y 5090, de arquitectura Blackwell.

Su aliado es GiMATE, el agente de IA exclusivo de GIGABYTE, que gestiona el rendimiento del equipo de forma más flexible y suma herramientas para el trabajo diario. GiMATE Creator, desarrollado junto con NVIDIA, integra modelos generativos de imagen en un flujo de trabajo local, y GiMATE Coder permite generar, corregir y optimizar código con lenguaje natural, con autocompletado en Visual Studio Code.

Mini super computadoras de escritorio para desarrollar proyectos con IA

Y cuando el trabajo pide más músculo, en el escritorio entra la línea AI TOP. El AI TOP ATOM de 128 GB de memoria unificada es una supercomputadora personal de IA construida sobre el superchip NVIDIA GB10, conocido como DGX SPARK, en un chasis de apenas un litro. Está pensado para prosumers y para quienes trabajan con modelos más grandes, y permite conectar hasta cuatro equipos en clúster para ampliar su capacidad. El AI TOP AERO con el chip RTX SPARK de 64 GB, en su versión para Windows, es más amigable para quien se está introduciendo en el desarrollo de IA.

Ahí está la respuesta a esas dos preguntas. Al ejecutar los modelos en el propio equipo, la información se queda con quien trabaja. Y sobre los tokens, la diferencia es simple: en los servicios de IA en la nube, como los asistentes más conocidos, se paga por el uso o por una membresía, y cuando el plan se agota hay que pagar más o esperar. Con la AORUS MASTER 16 GEN 2 y los equipos AI TOP, los modelos se ejecutan y generan sus propios tokens en el escritorio, sin membresías ni pagos por uso, lo que ayuda a controlar el costo de usar IA todos los días.

Webinar para conocer cómo se trabaja hoy con IA

GIGABYTE invita a equipos y profesionales a sumarse a «Así se trabaja en 2026: la IA ya es parte del equipo», un recorrido práctico para quienes quieren productividad con IA y control sobre su información. Se realizará el jueves 10 de diciembre a las 7:30 p. m. (hora de Lima), en línea, con demostraciones en equipos GIGABYTE. Incríbete aquí.

La disponibilidad, las configuraciones, los canales de venta y los precios en Perú serán informados por GIGABYTE y sus distribuidores autorizados. Encuentra los datos de contacto en el siguiente enlace.

[PUBLIRREPORTAJE]