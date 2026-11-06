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Condenan a más de 30 años de cárcel al tío que asesinó a la universitaria Xiomara Huertas en Piura

El asesinato de Xiomara, ocurrido el 24 de agosto de 2025, se realizó en La Arena, donde su tío escondió el cuerpo en su vivienda. La Fiscalía presentó múltiples pruebas de acoso previo.

El Poder Judicial determinó la responsabilidad penal de Silva Álvarez.
El Poder Judicial determinó la responsabilidad penal de Silva Álvarez.
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El Poder Judicial condenó a 30 años, 6 meses y 22 días de prisión a Jorge José Silva Álvarez (43), responsable del feminicidio de su sobrina Xiomara Huertas Santiago (18), estudiante de la Universidad Nacional de Piura. La joven fue asesinada el 24 de agosto de 2025 en el distrito de La Arena y su cuerpo fue enterrado en el patio trasero de la vivienda del agresor.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos. Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial María Villegas Chero acreditó que Silva Álvarez asfixió por sofocación a la universitaria y posteriormente ocultó su cadáver en el corral de su inmueble, colindante con la casa de la víctima.

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El juzgado dictó la condena durante una audiencia de adelanto de fallo. Además de la pena privativa de libertad, ordenó que el sentenciado, quien permanece recluido en el penal de Piura, pague S/160.000 de reparación civil a favor de los familiares de la joven.

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Xiomara Huertas denunció hostigamiento de su tío en mensajes a su pareja

Entre las principales evidencias presentadas por el Ministerio Público figuran los mensajes encontrados en los teléfonos celulares de la víctima, en los que relataba a su pareja situaciones de hostigamiento por parte de su tío.

De acuerdo con las pruebas fiscales, Silva Álvarez llegó a grabarla a escondidas mientras ella se duchaba. Estos registros permitieron sustentar los antecedentes de acoso que sufrió la universitaria antes de su asesinato.

La Fiscalía también presentó actas policiales de intervención, levantamiento de cadáver y deslacrado de dispositivos móviles, además del certificado de necropsia, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas del acusado, peritajes al cuerpo de la víctima y declaraciones testimoniales.

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¿Qué pasó con la universitaria Xiomara Huertas en Piura?

Xiomara Huertas Santiago estudiaba Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional de Piura. En agosto de 2025, viajó desde la capital regional hasta el distrito de La Arena para pasar unos días de vacaciones con sus familiares.

El 24 de agosto fue asesinada por su tío Jorge José Silva Álvarez. Después de reportarse su desaparición, familiares y vecinos organizaron jornadas de búsqueda para encontrarla. Incluso, el propio agresor participó en estas labores mientras intentaba desviar las sospechas sobre su responsabilidad.

Cuatro días después, agentes policiales y allegados encontraron el cuerpo de la joven enterrado en una fosa del corral de la vivienda del sentenciado. El cadáver estaba envuelto en un saco de urea y cubierto con cueros de animal y desechos, elementos utilizados para ocultar el crimen.

Tras las investigaciones y el proceso judicial, el Poder Judicial determinó la responsabilidad penal de Silva Álvarez y le impuso más de 30 años de prisión por el feminicidio de la estudiante.

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