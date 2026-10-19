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Ventanilla: hallan cadáver oculto cerca de los humedales y Policía investiga las circunstancias del caso

Un hombre fue encontrado maniatado y envuelto en una frazada y una bolsa en el asentamiento humano Valle Verde. Los peritos estiman que llevaría unos tres días muerto.

Policía investiga muerte de hombre maniatado cerca de humedales en Ventanilla
Policía investiga muerte de hombre maniatado cerca de humedales en Ventanilla
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Vecinos del asentamiento humano Valle Verde, en Ventanilla, hallaron el cadáver de un hombre no identificado cerca de los humedales, tras alertar sobre un fuerte olor y la presencia de moscas en la zona. La Policía Nacional del Perú y peritos de Criminalística acudieron al lugar para iniciar las diligencias.

El cuerpo estaba maniatado y envuelto en una frazada y una bolsa. Según las primeras evaluaciones de los peritos, presentaba un avanzado estado de descomposición y llevaría aproximadamente tres días muerto. El Ministerio Público supervisó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la Morgue de Lima para la necropsia y las diligencias correspondientes.

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Depincri de Ventanilla investiga el caso

La Depincri de Ventanilla asumió las investigaciones para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte. Los agentes recogen evidencias en el lugar del hallazgo, mientras los especialistas forenses realizarán los análisis necesarios para determinar la causa del deceso.

Los vecinos de Valle Verde expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector de los humedales. Según denunciaron, la vigilancia policial resulta insuficiente y la falta de alumbrado público dificulta la visibilidad durante la noche.

Ante esta situación, los residentes solicitaron mayor patrullaje para prevenir nuevos hechos delictivos en la zona.

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