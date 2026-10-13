Callao: joven muere y otro queda grave tras ataque armado frente a restaurante en Ventanilla

Identifican a víctimas de atentado en restaurante de comida rápida en el Callao

Identifican a víctimas de atentado en restaurante de comida rápida en el Callao

Un joven murió y otro quedó gravemente herido tras un ataque armado frente a un restaurante de comida rápida, en la avenida Ramón Castilla, en el asentamiento humano Defensores de la Patria, en Ventanilla, Callao.

Las víctimas permanecían dentro de un automóvil estacionado frente al establecimiento cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta. Los atacantes se acercaron al vehículo y dispararon en reiteradas ocasiones contra los jóvenes antes de escapar con rumbo desconocido.

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La Policía Nacional identificó al fallecido como Renzo Sánchez Cuba, de 24 años. Su acompañante, Adriano Lagos Dagua, de 22, recibió atención de emergencia y fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece con pronóstico reservado.

Policía recoge casquillos en la escena

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Durante las pericias, los especialistas encontraron hasta ocho casquillos de bala, evidencia de los disparos efectuados contra los ocupantes del automóvil.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan identificar a los responsables. Entre las hipótesis figura un posible ajuste de cuentas, aunque el móvil del crimen aún no ha sido confirmado.

El atentado ocurrió en el Callao, una de las jurisdicciones comprendidas en el estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.