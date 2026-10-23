Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

A tres metros bajo tierra y por varias horas: obrero quedó sepultado tras derrumbe y fue rescatado con vida en Ventanilla

El accidente se produjo cuando se derrumbó una vivienda aledaña a la obra en la que trabajaba Ananías Bardales (33). El trabajador sobrevivió atrapado en medio de los escombros de madera y arena en una zona alta de Ventanilla.

Trabajador quedó sepultado por derrumbe de vivienda
Trabajador quedó sepultado por derrumbe de viviendaComposición LR / Foto: ATV Noticias
Por
google iconLa República en Google

Un accidente casi le cuesta la vida. Un hombre, identificado como Ananías Bardales Mendo, de 33 años, permaneció sepultado a tres metros bajo tierra y por varias horas luego de que la vivienda aledaña a la obra en la que trabajaba se derrumbara en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Según ATV Noticias, el siniestro se produjo alrededor de las 8.00 a. m. del viernes 23 de octubre y culminó con el rescate del hombre al mediodía, luego de los incansables esfuerzos de agentes del Cuerpo General de Bomberos, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Serenazgo del distrito.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú

lr.pe

Obrero quedó sepultado tras derrumbe

El medio informó que Bardales realizaba trabajos de construcción en una zona alta de Ventanilla cuando una vivienda contigua se desplomó. La infraestructura afectada provocó que el trabajador quedara sepultado en medio de escombros, en una zona con numerosas viviendas de madera y presencia de arena.

Al ser alertados por el accidente, equipos de emergencia y personal de Serenazgo acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate que se prolongaron durante varias horas. Las imágenes registradas muestran los esfuerzos del personal para sacar con vida al trabajador sepultado en la zona.

Trabajador fue rescatado tras varias horas

En los registros, se observa a integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios trabajando con herramientas para retirar la tierra que mantenía atrapado al hombre. Uno de ellos utiliza una lampa para remover la arena y otros materiales como madera que se acumularon encima del cuerpo del obrero.

Tras varias horas de esfuerzo, el trabajador fue rescatado alrededor del mediodía y, posteriormente, fue trasladado en una camilla. En tanto, el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) permaneció en el lugar para realizar las diligencias del caso.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Casa tomada” de Julio Cortázar, por Eduardo González Viaña

Madonna sorprende al apoyar a Lula da Silva en las elecciones de Brasil y lanza un mensaje a favor de la democracia, la Amazonía y la libertad

Volvió a comer después de casi un año: médicos de EsSalud realizaron compleja cirugía de 10 horas para reconstruir su vía digestiva

Sociedad

Volvió a comer después de casi un año: médicos de EsSalud realizaron compleja cirugía de 10 horas para reconstruir su vía digestiva

Compró un departamento para alquilarlo, pero su inquilina lleva 11 meses sin pagar y se niega a dejar la propiedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 23 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Altercado entre senadores en la Comisión de Constitución marca aprobación del reglamento para elegir a miembros del TC

Senado se atribuyó poder por encima de Diputados al enviar ley que otorga facultades al Ejecutivo

Incendios forestales: Las consecuencias y la desatención