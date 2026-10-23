Un accidente casi le cuesta la vida. Un hombre, identificado como Ananías Bardales Mendo, de 33 años, permaneció sepultado a tres metros bajo tierra y por varias horas luego de que la vivienda aledaña a la obra en la que trabajaba se derrumbara en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Según ATV Noticias, el siniestro se produjo alrededor de las 8.00 a. m. del viernes 23 de octubre y culminó con el rescate del hombre al mediodía, luego de los incansables esfuerzos de agentes del Cuerpo General de Bomberos, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Serenazgo del distrito.

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Obrero quedó sepultado tras derrumbe

El medio informó que Bardales realizaba trabajos de construcción en una zona alta de Ventanilla cuando una vivienda contigua se desplomó. La infraestructura afectada provocó que el trabajador quedara sepultado en medio de escombros, en una zona con numerosas viviendas de madera y presencia de arena.

Al ser alertados por el accidente, equipos de emergencia y personal de Serenazgo acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate que se prolongaron durante varias horas. Las imágenes registradas muestran los esfuerzos del personal para sacar con vida al trabajador sepultado en la zona.

Trabajador fue rescatado tras varias horas

En los registros, se observa a integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios trabajando con herramientas para retirar la tierra que mantenía atrapado al hombre. Uno de ellos utiliza una lampa para remover la arena y otros materiales como madera que se acumularon encima del cuerpo del obrero.

Tras varias horas de esfuerzo, el trabajador fue rescatado alrededor del mediodía y, posteriormente, fue trasladado en una camilla. En tanto, el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) permaneció en el lugar para realizar las diligencias del caso.