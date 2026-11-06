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INSN San Borja realizará evaluaciones gratis para detectar enfermedades mamarias en adolescentes: ¿cuándo y cómo participar?

La actividad ofrecerá evaluaciones clínicas y ecografías gratuitas para detectar patologías mamarias a tiempo en niñas y adolescentes. Conoce los detalles de la jornada y cómo participar.

Campaña de salud gratuita del INSN San Borja
Campaña de salud gratuita del INSN San Borja | Foto: INSN San BorjaFoto: INSN San Borja
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El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja realizará la tercera campaña de detección de enfermedades a la mama en adolescentes. La iniciativa busca promover la prevención y detección temprana de patologías mamarias bajo el lema “Juntas por una adolescencia más saludable”.

Según la entidad, la actividad está dirigida a niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, y se llevará a cabo en la sede de este establecimiento de salud, ubicada en la av. Javier Prado Este 3101, San Borja, el miércoles 11 de noviembre de 8.00 a. m. a 5.00 p. m.

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¿Qué tipo de evaluaciones se realizarán durante la campaña?

Durante la jornada se brindará evaluación clínica especializada y ecografía mamaria, según indicación médica, para detectar de forma temprana y oportuna tumores benignos (fibroadenomas, tumor filoides, lipomas), alteraciones quísticas (quistes mamarios, cambios fibroquísticos), procesos inflamatorios e infecciosos (mastitis, abscesos) y tumores malignos, poco frecuentes en esta etapa, pero que requieren un diagnóstico a tiempo para recibir tratamiento oportuno.

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Además, se evaluará si hay malformaciones y alteraciones del desarrollo como amastia (ausencia de la glándula mamaria), atelia (ausencia de pezón) o politelia (varios pezones), mama supernumeraria y asimetría mamaria, así como alteraciones de la secreción (secreción anormal del pezón y papiloma intraductal).

¿Cómo participar de la jornada de salud gratuita?

El equipo de especialistas invita a todas las mamás y adolescentes a participar de esta campaña gratuita que no requiere de cita previa. Para ser atendidas, solo deben acercarse el 11 de noviembre a la sede del INSN San Borja.

La Dra. Mirella Mallqui Mejía, ginecóloga de Especialidades Quirúrgicas del INSN San Borja, resaltó que en el instituto se realizan desde el 2016 cirugías complejas para la extracción de tumores mamarios en la población joven. Por ello, buscan acercar la prevención y el control a más familias.

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