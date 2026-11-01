Falso cliente intentó robar en una joyería en San Borja: dueño lo enfrentó y frustró asalto en la av. Aviación El delincuente ingresó a la galería La Ganadora haciéndose pasar por cliente. Durante el forcejeo, el dueño utilizó una caja para protegerse del ladrón armado que terminó huyendo tras el enfrentamiento.

La tarde del último viernes 30 de octubre, un sujeto que vestía una polera roja y una mascarilla ingresó a una joyería en la galería La Ganadora, ubicada en la cuadra 24 de la Av. Aviación, en el distrito de San Borja. Se hizo pasar como un cliente e intentó robar el establecimiento.

El sujeto, quien llevaba una mochila consigo, empezó a preguntar por algunas joyas. Luego de ello, intentó apoderarse de las pertenencias, por lo cual el dueño del establecimiento forcejeó con él.

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Dueño enfrentó a delincuente y frustró robo

En su intento de protegerse, la víctima sacó una caja para evitar que le hicieran daño, ya que el delincuente llevaba un arma en su mochila que sacó para poder perpetrar el robo.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el tenso momento en el que ambos forcejearon. Afortunadamente, el dueño no resultó herido y el ladrón no pudo llevarse ninguna joya.

Las cámaras de seguridad serán de vital importancia para la investigación de la Policía.