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EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
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Congreso de Paraguay destituye a Santiago Peña de la presidencia tras juicio político por escándalo de Ueno Bank

La Cámara de Senadores de Paraguay destituyó al presidente Santiago Peña tras un juicio político, con 44 votos a favor, por mal desempeño en sus funciones.

La salida de Santiago Peña se produjo en medio del escándalo por la crisis de Ueno Bank
La salida de Santiago Peña se produjo en medio del escándalo por la crisis de Ueno BankAFP
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La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó la destitución del presidente Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. La votación nominal registró 44 votos a favor, con respaldo de todas las bancadas, y puso fin a su mandato.

La decisión se produjo en medio de la crisis vinculada a Ueno Bank y las colocaciones de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad. El Senado también dispuso remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para investigar posibles responsabilidades penales y activar el mecanismo de sucesión presidencial.

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