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Caída de ladrillos genera fuerte congestión cerca del Trébol de Javier Prado en la Vía de Evitamiento

Lima Expresa informó que el desprendimiento de materiales ocasionó la restricción parcial de la circulación. En este momento, solo un carril permanece cerrado.

El tránsito quedó restringido debido a la caída de ladrillos.
El tránsito quedó restringido debido a la caída de ladrillos.RG
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Una fuerte congestión vehicular se registró durante las 5:35 a. m. de este viernes 6 de noviembre en la Vía de Evitamiento, luego de que un siniestro vehicular provocara la caída de una carga de ladrillos sobre la autopista, a la altura del paradero 11, cerca del Trébol de Javier Prado. El incidente afectó la circulación en sentido norte-sur.

De acuerdo con información de la concesionaria Lima Expresa, tras el accidente se dispuso el cierre de dos carriles para atender la emergencia. Unidades de auxilio vial y una ambulancia de la empresa se dirigieron al lugar para brindar asistencia.

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Asimismo, los equipos de auxilio vial y limpieza de Lima Expresa realizaron labores para retirar los ladrillos que quedaron esparcidos sobre la calzada y remolcar los vehículos involucrados en el siniestro. La emergencia generó malestar entre los conductores debido a las largas demoras y la circulación restringida.

LR Focus

Vía de Evitamiento recupera el tránsito luego de dos horas

Luego de dos horas de trabajos, Lima Expresa informó alrededor de las 7:40 a. m. que los cuatro carriles de la Vía de Evitamiento, en sentido al sur, fueron liberados. La concesionaria confirmó que se completó la limpieza de la vía y el remolque de los vehículos, por lo que el tránsito pudo restablecerse en este tramo.

De esta manera, los conductores pudieron recuperar la circulación por la autopista, luego de las restricciones ocasionadas por la caída de la carga de ladrillos.

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