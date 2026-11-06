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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de la penúltima fecha

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y los clubes pelean por salir de la zona de descenso en el Acumulado.

La penúltima fecha del Clausura se juega entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Foto: composición LR/Liga 1
La penúltima fecha del Clausura se juega entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Foto: composición LR/Liga 1
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La Liga 1 2026 afronta su tramo final. La penúltima jornada será clave para la definición del Torneo Clausura: Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario son los que tienen más chances de levantar el segundo certamen del año.

Por otra parte, ADT de Tarma, CD Moquegua y FC Cajamarca ya no tienen margen de error y necesitan sumar para evitar el descenso.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cristal se ubica en el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

LR Focus
PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sporting Cristal15+1731
2Universitario15+1131
3Sport Huancayo15+831
4Deportivo Garcilaso15+1228
5Alianza Lima15+728
6Alianza Atlético15+128
7Melgar15+826
8Juan Pablo II15+825
9Sport Boys15+625
10Cusco FC15+524
11Atlético Grau15-618
12Cienciano15-317
13Comerciantes Unidos15-115
14Los Chankas15-1613
15ADT15-1212
16CD Moquegua15-1211
17FC Cajamarca15-1611
18UTC*15-150

Tabla de posiciones del Acumulado

Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDFPuntos
1Alianza Lima32+3068
2Universitario32+2060
3Melgar32+1754
4Deportivo Garcilaso32+1554
5Cusco FC32+251
6Sporting Cristal32+1550
7Cienciano32+950
8Alianza Atlético32+349
9Sport Huancayo32-247
10Los Chankas32-1247
11Sport Boys*32+241
11Juan Pablo II32-1041
13Comerciantes Unidos32-336
14Atlético Grau32-1234
15ADT32-1230
16CD Moquegua32-2129
17FC Cajamarca*32-2126
18UTC*32-2013
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
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Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 6 de noviembre

  • Atlético Grau vs Cusco FC | 3.00 p. m.

Sábado 7 de noviembre

  • ADT vs Sporting Cristal | 1.00 p. m.
  • FC Cajamarca vs Alianza Atlético | 3.30 p. m.
  • FBC Melgar vs Juan Pablo II | 6.00 p. m.
  • Cienciano vs Sport Huancayo | 8.30 p. m.

Domingo 8 de noviembre

  • Los Chankas vs Alianza Lima | 1.00 p. m.
  • Sport Boys vs UTC | 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m.
  • Universitario vs CD Moquegua | 8.30 p. m.


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