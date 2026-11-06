Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de la penúltima fecha
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones en el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran liderando y los clubes pelean por salir de la zona de descenso en el Acumulado.
La Liga 1 2026 afronta su tramo final. La penúltima jornada será clave para la definición del Torneo Clausura: Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario son los que tienen más chances de levantar el segundo certamen del año.
Por otra parte, ADT de Tarma, CD Moquegua y FC Cajamarca ya no tienen margen de error y necesitan sumar para evitar el descenso.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cristal se ubica en el primer lugar gracias a la diferencia de goles.
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|Posición
|Equipo
|PJ
|DF
|PTS
|1
|Sporting Cristal
|15
|+17
|31
|2
|Universitario
|15
|+11
|31
|3
|Sport Huancayo
|15
|+8
|31
|4
|Deportivo Garcilaso
|15
|+12
|28
|5
|Alianza Lima
|15
|+7
|28
|6
|Alianza Atlético
|15
|+1
|28
|7
|Melgar
|15
|+8
|26
|8
|Juan Pablo II
|15
|+8
|25
|9
|Sport Boys
|15
|+6
|25
|10
|Cusco FC
|15
|+5
|24
|11
|Atlético Grau
|15
|-6
|18
|12
|Cienciano
|15
|-3
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|15
|-1
|15
|14
|Los Chankas
|15
|-16
|13
|15
|ADT
|15
|-12
|12
|16
|CD Moquegua
|15
|-12
|11
|17
|FC Cajamarca
|15
|-16
|11
|18
|UTC*
|15
|-15
|0
Tabla de posiciones del Acumulado
Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|32
|+30
|68
|2
|Universitario
|32
|+20
|60
|3
|Melgar
|32
|+17
|54
|4
|Deportivo Garcilaso
|32
|+15
|54
|5
|Cusco FC
|32
|+2
|51
|6
|Sporting Cristal
|32
|+15
|50
|7
|Cienciano
|32
|+9
|50
|8
|Alianza Atlético
|32
|+3
|49
|9
|Sport Huancayo
|32
|-2
|47
|10
|Los Chankas
|32
|-12
|47
|11
|Sport Boys*
|32
|+2
|41
|11
|Juan Pablo II
|32
|-10
|41
|13
|Comerciantes Unidos
|32
|-3
|36
|14
|Atlético Grau
|32
|-12
|34
|15
|ADT
|32
|-12
|30
|16
|CD Moquegua
|32
|-21
|29
|17
|FC Cajamarca*
|32
|-21
|26
|18
|UTC*
|32
|-20
|13
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 6 de noviembre
- Atlético Grau vs Cusco FC | 3.00 p. m.
Sábado 7 de noviembre
- ADT vs Sporting Cristal | 1.00 p. m.
- FC Cajamarca vs Alianza Atlético | 3.30 p. m.
- FBC Melgar vs Juan Pablo II | 6.00 p. m.
- Cienciano vs Sport Huancayo | 8.30 p. m.
Domingo 8 de noviembre
- Los Chankas vs Alianza Lima | 1.00 p. m.
- Sport Boys vs UTC | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m.
- Universitario vs CD Moquegua | 8.30 p. m.