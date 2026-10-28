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Sociedad

Detienen a estudiantes por presuntos tocamientos indebidos a compañero en San Borja

El hecho habría ocurrido durante una clase de Religión en el colegio Romero Luna Vicente. La DRELM anunció que recopila información y cuestionó la demora de los directivos en reportar los hechos.

DRELM cuestiona demora de los directivos del colegio Romero Luna Vicente
DRELM cuestiona demora de los directivos del colegio Romero Luna VicenteFoto: captura América Noticias
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Cuatro estudiantes del colegio Romero Luna Vicente, en San Borja, fueron retenidos por la Policía tras una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra un compañero. El hecho habría ocurrido el lunes 26 de octubre, durante una clase de Religión.

Según la denuncia presentada en la comisaría de San Borja, cuatro compañeros habrían cometido los presuntos tocamientos contra el alumno mientras se desarrollaba la clase. El parte policial señala que la profesora se encontraba en la puerta del aula cuando ocurrió el incidente.

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DRELM cuestiona demora en la denuncia

Al día siguiente de recibir la denuncia, efectivos de la Policía Nacional acudieron al colegio para entrevistarse con sus autoridades. Luego, notificaron a los familiares de los estudiantes involucrados y los trasladaron a la comisaría.

Por la tarde, los estudiantes fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, en el Cercado de Lima, para pasar los exámenes correspondientes. Posteriormente, quedaron retenidos.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales Torres, informó a América Noticias que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) recopila información para emitir un pronunciamiento. También cuestionó la demora en la comunicación de los hechos y la presentación de la denuncia.

"Vamos a ver el accionar de los directivos porque eso se actúa en 24 horas y ha habido mucha demora en la información y la denuncia pertinente. Estos hechos se denuncian en 24 horas para evitar que se venza la flagrancia y puedan ser detenidas", declaró.

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