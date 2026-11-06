Defensa del agua: vigilantes ambientales impulsan ley para reconocer su labor frente a la contaminación Más de 50 representantes de distintas regiones participarán del VI Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, donde también presentarán la iniciativa legislativa. Se abordarán también los desafíos de la crisis climática y contaminaciones mineras.

Más de 50 vigilantes y monitores ambientales se reunirán en Lima del 7 al 9 de noviembre para fortalecer acciones de vigilancia ante la contaminación y la crisis climática en Perú.

Más de 50 vigilantes y monitores ambientales se reunirán en Lima del 7 al 9 de noviembre para fortalecer acciones de vigilancia ante la contaminación y la crisis climática en Perú. Cortesía

Más de 50 vigilantes y monitores ambientales comunitarios de distintas regiones del Perú se reunirán en Lima del 7 al 9 de noviembre para intercambiar experiencias y fortalecer las acciones de vigilancia de las fuentes de agua y los territorios frente a amenazas como la contaminación minera y los efectos de la crisis climática.

El VI Encuentro Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios congregará a representantes del norte, centro y sur del país. La actividad es impulsada por la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.

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Uno de los principales puntos de la agenda será la presentación de una iniciativa legislativa que busca reconocer e institucionalizar la vigilancia ambiental comunitaria, además de establecer mecanismos para articular esta labor con las instituciones del Estado.

La propuesta será expuesta durante el conversatorio “Cabeceras de cuenca y el rol de los vigilantes y monitores ambientales comunitarios”, programado para el tercer día del encuentro y que contará con la participación de diputados y diputadas.

Alerta frente a contaminación y crisis climática

La vigilancia comunitaria cobra relevancia en regiones donde las poblaciones advierten riesgos de contaminación de sus fuentes de agua asociados a actividades mineras formales, informales e ilegales. Los monitores realizan observaciones en sus territorios, recopilan información sobre la calidad del agua y alertan sobre posibles impactos ambientales.

Durante el encuentro también se abordarán los desafíos vinculados con la crisis climática, la transición energética y los cambios en la normativa ambiental. Los participantes buscarán establecer propuestas y mecanismos de alerta temprana desde las propias comunidades.

Los organizadores también advierten que fenómenos climáticos extremos, como lluvias intensas, inundaciones y huaicos, pueden incrementar los riesgos para las poblaciones y sus fuentes de agua.

En ese contexto, la protección de las cabeceras de cuenca será uno de los temas centrales. Estas zonas cumplen un papel clave en la disponibilidad y regulación del recurso hídrico que abastece a comunidades y sostiene actividades como la agricultura, la ganadería y el consumo humano.

El encuentro se desarrolla además en un escenario marcado por la falta de agua en algunas zonas del sur del país y una creciente presión sobre los recursos hídricos. Para las organizaciones participantes, fortalecer la vigilancia desde los territorios permite generar información sobre las amenazas ambientales y trasladar las alertas a las autoridades.