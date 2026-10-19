Propietarios de San Borja denuncian por apropiación ilícita y agresión a inquilina morosa: acumularía deuda de más de S/25.000

El caso se está tratando por la vía civil y penal, tras denuncias de agresiones y apropiación ilícita durante un enfrentamiento entre las partes.

El caso se está tratando por la vía civil y penal, tras denuncias de agresiones y apropiación ilícita durante un enfrentamiento entre las partes. Foto: Reporte Semanal/Composición LR

Una pareja de propietarios de San Borja habría acumulado una deuda superior a los S/25.000 por alquiler, mantenimiento y arbitrios de un departamento que, según su denuncia, continuaría ocupado por su inquilina pese a los pagos pendientes. El caso fue expuesto por el programa Reporte Semanal, que recogió los testimonios de los dueños y sus acusaciones contra Katty Tello Zapata, con quien mantienen un conflicto por la devolución del inmueble.

De acuerdo con el reportaje, los propietarios también habrían presentado denuncias por presunta apropiación ilícita y agresión, tras un enfrentamiento ocurrido en mayo. La pareja sostiene que el problema les habría generado dificultades para cubrir la hipoteca del departamento. Además, otros arrendadores entrevistados por el programa afirmaron haber tenido experiencias similares con la misma mujer en diferentes distritos de Lima.

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Inquilina acumularía una deuda de más de S/25.000 por alquiler, mantenimiento y arbitrios en San Borja

Según el testimonio recogido por Reporte Semanal, Omar Álvarez, propietario del departamento, habría alquilado el inmueble a Tello Zapata en 2024 por S/2.600 mensuales. El acuerdo contemplaba también el uso de muebles y electrodomésticos. Sin embargo, el dueño afirmó que la inquilina habría dejado de pagar la renta después de febrero de 2026 y que mantendría pendientes cerca de ocho meses de alquiler, además de aproximadamente 14 meses de mantenimiento y arbitrios.

El propietario señaló que el monto reclamado superaría los S/25.000, sin considerar posibles penalidades. Asimismo, indicó que el contrato habría vencido en septiembre de 2025 y que no se habría firmado una prórroga. Según explicó en el reportaje, el caso se tramitaría por la vía civil para solicitar la devolución del inmueble y por la vía penal debido a la presunta retención de bienes muebles y a una denuncia por agresión relacionada con un incidente ocurrido en mayo.

Propietarios recurren a la vía civil y penal mientras surgen testimonios de otros arrendadores

En el reportaje de Reporte Semanal, la esposa del propietario afirmó que, durante una visita al departamento, Tello Zapata presuntamente habría utilizado gas pimienta contra ella, su hermana y su esposo. También sostuvo que, durante el altercado, un familiar de la inquilina habría golpeado a su hermana. Los involucrados habrían acudido posteriormente a la comisaría para presentar sus respectivas denuncias.

El dominical también recogió los testimonios de dos propietarias que aseguraron haber tenido problemas con Tello Zapata en El Agustino y Surco. Una de ellas manifestó que la mujer habría dejado de pagar el alquiler y que, al retirarse del inmueble, habría ocasionado daños en puertas, cerraduras y pisos. La otra señaló que habría dejado de recibir la renta después de varios meses de pagos. El programa indicó que intentó contactar a Tello Zapata para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta durante la elaboración del reportaje.