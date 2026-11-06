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Señor de los Milagros: ¿Qué distritos visitará en su trayecto a Las Palmas para la misa del papa León XIV? Conoce la ruta oficial

El recorrido iniciará el 15 de noviembre a las 7.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas y abarcará su paso por cinco distritos de Lima Metropolitana. El ingreso del anda a Las Palmas está previsto para la 1.00 p. m.

Ruta del Señor de los Milagros a Las Palmas
Ruta del Señor de los Milagros a Las Palmas | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas anunció la ruta oficial que seguirá la sagrada imagen del Cristo Moreno en su recorrido hacia la Base Aérea Las Palmas para participar en la Santa Misa que presidirá el papa León XIV el lunes 16 de noviembre. El traslado será a baja velocidad y podrá ser acompañado por los fieles a pie.

Según la institución, el anda saldrá de la Iglesia Las Nazarenas el domingo 15 de noviembre a las 7.00 a. m. en el Nazareno Móvil y, a lo largo de su trayecto, visitará los distritos de Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco. Su ingreso al recinto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) está previsto alrededor de la 1.00 p. m. por la puerta 3.

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Señor de los Milagros: ruta oficial hacia Las Palmas el domingo 15 de noviembre

El punto de partida de la sagrada imagen será la Iglesia Las Nazarenas, donde permanece guardada luego de las procesiones realizadas durante el mes morado. A partir de allí, seguirá por la av. Tacna, la av. Garcilaso de la Vega, la av. Bolivia, la av. Paseo de la República, la av. José Gálvez y el jr. Manuel Segura.

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El anda continuará su recorrido por la av. Prolongación Iquitos, la av. Javier Prado, la av. Rivera Navarrete, la av. Canaval y Moreyra, la av. República de Panamá y la av. Tomás Marsano. Finalmente, pasará por la av. Surco, la av. Paseo de la República y la av. Soto Bermejo hasta la Base Aérea Las Palmas.

Señor de los Milagros: ruta oficial hacia Las Palmas

Señor de los Milagros: ruta oficial hacia Las Palmas

Señor de los Milagros: ruta oficial de retorno a Las Nazarenas el 16 de noviembre

Luego de la Santa Misa presidida por el papa León XIV en Las Palmas, la venerada imagen del Señor de los Milagros de las Nazarenas partirá de retorno al Convento de las Nazarenas. Su salida está programada para las 4.00 p. m. del lunes 16 de noviembre.

En su camino de regreso, pasará por la av. Soto Bermejo, la av. Paseo de la República, la av. Surco, la av. Tomás Marsano y la av. República de Panamá. Continuará por la av. Canaval y Moreyra, la av. Juan de Arona, la av. Petit Thouars, la av. 28 de Julio, el jr. Washington y la av. Tacna, hasta llegar al Convento de las Nazarenas, alrededor de las 8.00 p. m.

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