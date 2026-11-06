Milett Figueroa cuenta cómo fue grabar su escena de desnudo con Carlos Alcántara en ‘La gran sangre: Ojo por Ojo’: “No ha sido fácil” Milett Figueroa, quien interpreta a la enfermera María en la película de acción, destaca el desarrollo intrigante de su personaje en la historia protagonizada por Carlos Alcántara como Dragón.

Milett Figueroa y Carlos Alcántara comentan sobre la intensa escena de desnudo que grabaron, enfatizando su profesionalismo y lo movilizante que fue para ellos durante el rodaje.

Milett Figueroa y Carlos Alcántara comentan sobre la intensa escena de desnudo que grabaron, enfatizando su profesionalismo y lo movilizante que fue para ellos durante el rodaje. Fotos: Latina/difusión.

'La gran sangre: Ojo x Ojo' llega a los cines peruanos este 12 de noviembre a nivel nacional. Días antes de que la película peruana de acción salga a la luz, Carlos Alcántara y Milett Figueroa hablaron de sus personajes en 'Arriba Mi Gente' y también se animaron a comentar cómo se sintieron con el desnudo que grabaron.

"Mi personaje es la enfermera María. No es la típica enfermera vestida de blanco, sino que está dentro de la cárcel. Es bastante ranger, con mucha fuerza mental. Se involucra en la historia de Dragón (Carlos Alcántara) y tiene un desarrollo bien interesante que van a poder ver. Yo lo viví increíblemente y disfruté mucho", explicó Milett Figueroa sobre su personaje en la película dirigida por Jorge Carmona.

Milett Figueroa y Carlos Alcántara hablan de su desnudo en 'La gran sangre'

Milett Figueroa, quien reveló la verdadera razón de su ruptura con Marcelo Tinelli, habló de lo que significó grabar esta secuencia con Carlos Alcántara, quien da vida a Dragón (expolicía y líder de la banda), y reconoció que fue una experiencia intensa.

"Fue una escena propuesta por él también y creo que no ha sido fácil, para nada. Yo siento que aunque él siempre diga que se divierte con eso, fue una escena bastante movilizante porque es un momento particular de estos personajes. A mí me movilizó hasta salir de la grabación", comentó la actriz.

Carlos Alcántara también se refirió a la candente escena que grabó con Milett Figueroa. "Una de las razones por las que yo acepté fue que el señor Carmona me dijo: ‘Tienes un desnudo, te voy a hacer una escena linda, con una luz’. ‘Tienes que ponerte en forma’, me dijo. De allí, yo atraqué", expresó el actor entre risas.

Asimismo, Alcántara indicó que Figueroa fue muy profesional en la escena. "Ella me dio mucha seguridad. Nunca había actuado con Milett y me dijo: ‘Tranquilo, normal, entrégate. Tápate’. Y me tapé, ya, claro, mi parte", sostuvo Cachín. Luego aclaró que se trató de una escena trabajada desde la actuación: "Es una escena hecha por dos actores profesionales y así se tiene que hacer. Fue duro porque el piso estaba helado, yo estaba desnudo, hacía frío. No es tan fácil".