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¿Cómo proteger tu casa de las lluvias intensas? ingeniero brinda consejos para evitar filtraciones y daños

El especialista recomienda revisar techos, canaletas, drenajes, fisuras e instalaciones eléctricas, con medidas de prevención que varían según el material de construcción de cada vivienda.

El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) advierte sobre la importancia de realizar mantenimiento en viviendas ante el riesgo de lluvias intensas por El Niño.
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) advierte sobre la importancia de realizar mantenimiento en viviendas ante el riesgo de lluvias intensas por El Niño.Foto: difusión
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Ante el riesgo de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño, realizar trabajos de mantenimiento preventivo en las viviendas puede reducir los daños por filtraciones, acumulación de agua y deterioro de los materiales. Por ello, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) recomienda inspeccionar los techos, las paredes y las instalaciones eléctricas antes de que se intensifiquen las precipitaciones.

José Imán Silupu, ingeniero del Centro de Formación de Sencico en San Borja, explicó que los riesgos dependen del material de construcción y del estado de conservación de cada inmueble. El especialista advirtió que las grietas en paredes y techos, así como las puertas que presentan dificultades para abrir o cerrar, pueden alertar sobre problemas en la estructura.

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¿Cómo proteger las viviendas de adobe y material noble?

En las viviendas de adobe, la acumulación de agua puede deteriorar progresivamente las paredes y comprometer su resistencia. Para reducir este riesgo, el especialista recomendó evitar el contacto prolongado de los muros con la humedad y proteger los techos.

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Para reducir este riesgo, se recomienda implementar medidas de protección que eviten el contacto directo y prolongado con la humedad, uno de estos es el uso de plástico sellado en los techos por su diseño inclinado y la limpieza de las canaletas o drenajes pluviales para que el agua vaya a la calle, indica.

En las edificaciones de concreto o material noble, el uso de impermeabilizantes puede ayudar a reducir las filtraciones, siempre que los productos sean adecuados para cada superficie y se apliquen correctamente. También resulta importante contar con un sistema de drenaje que permita evacuar el agua acumulada en los techos y evite que la humedad agrave las fisuras existentes.

El ingeniero señaló que las familias deben prestar atención a las grietas que aparezcan en paredes y techos. También recomendó observar si las puertas comienzan a trabarse o presentan dificultades para abrir y cerrar, pues estos cambios pueden advertir sobre alteraciones en la estructura.

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Limpieza de techos y revisión de instalaciones eléctricas

Antes de las lluvias, Sencico recomienda limpiar los techos, retirar los residuos que puedan obstruir el paso del agua y comprobar que las canaletas y los drenajes pluviales funcionen correctamente. Estas medidas facilitan la evacuación del agua y evitan su acumulación.

En las viviendas con techos de estructura liviana, como los de calaminón o aluzinc, también es necesario revisar las instalaciones eléctricas, sobre todo en los puntos expuestos a posibles filtraciones.

Es fundamental revisar las instalaciones eléctricas, especialmente en los puntos expuestos a filtraciones. La humedad puede generar situaciones peligrosas, por lo que estas instalaciones deben contar con la protección correspondiente, entubado y protegido, refirió el especialista.

Por último, Imán Silupu recomendó que las familias que viven en zonas expuestas a peligros, como laderas y terrenos vulnerables, identifiquen las zonas seguras y las rutas de evacuación. Además, deben mantenerse preparadas ante una posible emergencia.

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