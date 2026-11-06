Aeropuerto Jorge Chávez: LAP alerta riesgo de inundaciones por crecida del río Rímac El operador del terminal advirtió que una eventual crecida del caudal podría afectar la avenida Néstor Gambetta y comprometer sectores de la segunda pista, además de sistemas eléctricos y de comunicaciones.

Lima Airport Partners (LAP) advierte sobre el riesgo de inundaciones en las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una posible crecida del río Rímac. | Composición LR

Lima Airport Partners (LAP) advierte sobre el riesgo de inundaciones en las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez debido a una posible crecida del río Rímac. | Composición LR

Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, alertó sobre el riesgo de inundaciones en las principales vías de acceso al terminal ante una eventual crecida del río Rímac durante la próxima temporada de lluvias, en un contexto marcado por el fenómeno El Niño (FEN).

A través de un comunicado, la empresa señaló que los trabajos de descolmatación ejecutados por el Gobierno Regional del Callao presentarían deficiencias debido a que parte del material removido permanece en el cauce o acumulado en las márgenes del río, en lugar de ser retirado y trasladado a una zona autorizada.

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Según LAP, esta situación podría reducir la capacidad de flujo del río y aumentar el riesgo de desborde si se registra un incremento considerable de su caudal.

Avenida Néstor Gambetta podría verse afectada

La empresa advirtió que una crecida importante del río Rímac podría generar inundaciones en la avenida Néstor Gambetta, una de las principales vías de acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

LAP también señaló que las filtraciones de agua y el incremento del nivel de las aguas subterráneas podrían afectar sectores de la segunda pista de aterrizaje. Asimismo, existe el riesgo de que se comprometan sistemas eléctricos y de comunicaciones necesarios para garantizar las operaciones aeroportuarias.

Ante esta situación, el operador del terminal exhortó a las autoridades competentes a retirar el material acumulado en el cauce y disponerlo de manera adecuada, con el objetivo de reducir los riesgos ante eventuales lluvias intensas y crecidas del río.

LAP implementa medidas preventivas

LAP informó que viene ejecutando acciones preventivas frente a posibles lluvias e inundaciones. Entre ellas se encuentran el monitoreo de los niveles de agua subterránea, el mantenimiento de los sistemas de drenaje y la utilización de equipos de bombeo.

La empresa sostuvo que estas medidas buscan reducir posibles afectaciones, proteger a los pasajeros y asegurar la continuidad de las operaciones del aeropuerto Jorge Chávez, considerado una infraestructura clave para la conectividad del país.