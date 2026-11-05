Política, medios y fútbol: la red de intereses que quedó expuesta tras la caída de Ueno Bank en Paraguay La crisis de Ueno Bank alcanzó al fútbol sudamericano por sus acuerdos comerciales con la Conmebol y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). La entidad tenía cerca de US$14 millones depositados en el banco, que también patrocinaba la Copa Sudamericana y el estadio Defensores del Chaco.

La crisis de Ueno Bank en Paraguay dejó al descubierto una red de relaciones entre el poder político, los negocios, los medios de comunicación y el fútbol sudamericano. La intervención del Banco Central del Paraguay puso bajo revisión los depósitos de fondos públicos y privados, mientras que la entidad financiera mantenía acuerdos comerciales con la Conmebol y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El caso también profundizó la disputa dentro del Partido Colorado. Santiago Peña, quien llegó a la Presidencia con el respaldo del exmandatario Horacio Cartes, perdió el apoyo de su principal aliado político y presentó su renuncia el 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político. La sucesión de Pedro Alliana abrió otra etapa de la crisis institucional.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Ueno Bank expuso vínculos entre política y fútbol

La intervención de la entidad no solo afectó a sus clientes, sino que puso bajo atención las relaciones entre empresas, instituciones estatales y organizaciones deportivas. Ueno Bank tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y administraba unos US$850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS). Tras la medida, numerosos usuarios perdieron acceso a sus cuentas y servicios, lo que provocó protestas en Asunción.

La situación también alcanzó al entorno presidencial. Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025, aunque negó irregularidades y rechazó tener una relación directa con operaciones ilícitas del banco. Además, designó al frente del Banco Central del Paraguay a Carlos Carvallo, quien antes había presidido Financiera Ueno. Estos antecedentes alimentaron los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y el manejo de recursos estatales.

La Conmebol tenía US$14 millones depositados en el banco

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) mantenía cerca de US$14 millones en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank. El monto representaba alrededor del 2,5% de los recursos que administraba el organismo, que aseguró que la exposición no comprometía sus operaciones ni el pago de premios de sus competiciones.

La relación no se limitaba a esos depósitos. Desde agosto de 2024, Ueno era patrocinador oficial de la Copa Sudamericana, mediante un acuerdo vigente hasta diciembre de 2026. Por su parte, la APF había firmado en 2023 un contrato de patrocinio por unos US$12 millones, con vigencia hasta agosto de 2027. El convenio también incluía los derechos de nombre del estadio Defensores del Chaco.

Después de la intervención, la asociación comenzó a retirar la marca de sus publicaciones digitales y a revisar las consecuencias de los compromisos comerciales.

Cartes recuperó el control tras la caída de Peña

La crisis bancaria aceleró el distanciamiento entre Peña y Cartes, quien había impulsado su candidatura presidencial y conservaba influencia sobre el Partido Colorado. Durante su mandato, el jefe de Estado intentó ampliar su autonomía política, pero el conflicto por Ueno debilitó su posición y permitió el regreso de su antiguo aliado al centro de las decisiones partidarias.

El 5 de noviembre, Cartes respaldó el juicio político contra el mandatario y sostuvo que la agrupación no podía ponerse del lado del "latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados". La renuncia de Peña dejó a Pedro Alliana como figura clave de la transición presidencial, mientras el exmandatario colorado reforzó su papel dentro de Honor Colorado y de la estructura partidaria.

El desenlace también abrió un debate sobre los fueros presidenciales. El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes electos pueden convertirse en senadores vitalicios, con voz, pero sin voto. Sin embargo, esa condición excluye a quienes resulten destituidos mediante juicio político.

Alejandro Domínguez y los negocios con el entorno de Cartes

Los vínculos entre el fútbol y el grupo empresarial de Cartes también tienen antecedentes en los medios de comunicación. Según información de una investigación del medio Ojo Público y El Surtidor, en 2015, Sarah Cartes, hermana del expresidente, adquirió la mayoría accionaria de Grupo Nación de Comunicaciones, que tenía entre sus activos los diarios La Nación y Crónica, además de las radios AM 970 y FM Montecarlo. Alejandro Domínguez había encabezado la estructura empresarial antes de la operación y mantuvo vínculos con su gestión después del cambio de propiedad.

Domínguez, presidente de la Conmebol desde 2016, también estuvo relacionado con los acuerdos comerciales entre el organismo, Ueno y la APF. Su trayectoria familiar está ligada al fútbol paraguayo por la influencia de su padre, Osvaldo Domínguez Dibb, en el Club Olimpia. Cartes, por su parte, presidió el Club Libertad desde 2001.

Tras la crisis bancaria, la selección paraguaya afirmó que sus futbolistas también resultaron afectados y respaldó los reclamos de las familias que perdieron acceso a sus ahorros. En un comunicado, los jugadores exigieron una respuesta de las autoridades y señalaron que cada uno evaluaría acciones legales para recuperar su dinero.

"Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas", expresaron. También reclamaron que la investigación avance "de manera inmediata, transparente y sin distinción" para identificar y sancionar a los responsables.