Chiclayo: aumento del caudal del río Zaña arrasa tres puentes artesanales y deja aisladas a 3.500 personas en Oyotún La población que reside en ocho caseríos ha quedado aislada tras el colapso del puente, reveló el alcalde Moisés Fernández. Las autoridades trabajan en la instalación de un puente alcantarilla como contingencia.

Foto de archivo donde se ubican los puentes artesanales | Foto: Emmanuel Moreno / La República Foto: Emmanuel Moreno / La República

La naturaleza vuelve a demostrar su fuerza en la región Lambayeque en la emergencia por el Fenómeno El Niño. El incremento del caudal del río Zaña arrasó con tres puentes artesanales del distrito de Oyotún, en la provincia de Chiclayo. Con ello, alrededor de unas 3.500 personas han quedado aisladas.

Según manifestó el alcalde Moisés Fernández Guevara en diálogo con La República, los puentes destruidos son Sorronto, La Compuerta y Chumbenique. El colapso de estas estructuras de madera y alambre se reportó durante la tarde y noche del último jueves 5 de noviembre, donde la población solo pudo registrar en video como el río se llevaba todo su esfuerzo. Los clips se han convertido en virales en redes sociales.

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"Son un promedio de 3.500 personas que viven en ocho caseríos de Oyotún los que han quedado aislados luego de que el río se ha llevado sus puentes. Ya estamos enviando maquinaria a las zonas para retirar los restos de madera y palos que han quedado a un lado. Esta situación no es nueva, sino que sucede cada vez que llueve en la parte alta y la corriente aumenta", declaró el burgomaestre a este medio.

Ante esta situación, la población tiene dos opciones para pasar de un lado al otro: dar la vuelta para usar un puente de la zona, lo que demanda mucho más tiempo y gasto en movilidad, o cruzar el afluente sobre cámaras inflables. Evidentemente, esta última opción es más peligrosa, pues expone a los adultos mayores, mujeres y niños a caer al agua y ser arrastrados. No obstante, es la que más se elige.

Esperan por la construcción de un puente definitivo

Consultado por el estado del proyecto del puente definitivo de Sorronto que tiene un valor de S/ 27 millones, Fernández Guevara explicó que está en la etapa del cuarto entregable de documentación, por lo que el inicio de la ejecución aún podría tomar unos meses más.

Mientras tanto, se trabaja como contingencia un puente alcantarilla, el cual debería hacerse realidad en los próximos días, siempre que el caudal disminuya y pueda permitir a la empresa encargada laborar en la zona.

El mismo tipo de puente provisional se prevé para La Compuerta, pero también dependerá su concreción de cómo se comporte el río en los siguientes días. Por estas horas, es incierta la situación que vive la población de la zona rural de Oyotún.