Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO | El Papa León XIV llega a Montevideo, Uruguay
Mundo

Bill Gates y su inesperada visita a una mina en el desierto de Atacama: un pedido de estricta reserva durante su viaje a Chile llamó la atención

Durante su recorrido, el cofundador de Microsoft conoció el rajo abierto y la refinería del complejo en la Región de Antofagasta.

Bill Gates realizó una visita privada a la mina Chuquicamata de Codelco en Chile, evitando la presencia de la prensa y manteniendo estricta reserva sobre su itinerario y motivaciones.
Bill Gates realizó una visita privada a la mina Chuquicamata de Codelco en Chile, evitando la presencia de la prensa y manteniendo estricta reserva sobre su itinerario y motivaciones.Composición LR/AFP
Por
google iconLa República en Google

El magnate estadounidense Bill Gates protagonizó un reservado recorrido por la división Chuquicamata de Codelco en el septentrión chileno, según datos revelados por Diario Financiero el 4 de noviembre de 2026 a través de fuentes cercanas a la minera estatal. El periplo del cofundador de Microsoft por el complejo industrial derivó de un viaje de descanso en el cual exigió estricta reserva y la ausencia total de la prensa para evitar ser abordado durante su itinerario.

Posteriores precisiones aportadas por Radio Bío Bío constataron que el filántropo conoció el rajo abierto y la refinería, a diferencia de la versión inicial que situaba la trayectoria en la operación subterránea. La emisora confirmó además una escala en San Pedro de Atacama, mientras los reportes de ambos medios concluyen sin declaraciones públicas del visitante sobre sus motivaciones en la faena.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

Un grupo invirtió 4,5 millones de guaraníes en una trituradora para reciclar plástico en Paraguay: un año después, su empresa facturó 500 millones

lr.pe

¿Qué se sabe sobre la reservada visita de Bill Gates a la mina Chuquicamata de Codelco en Chile?

El empresario estadounidense Bill Gates arribó a Chile en un vuelo privado con la intención explícita de conocer el yacimiento de Codelco en la Región de Antofagasta. Según reveló el Diario Financiero a través de fuentes vinculadas a la firma estatal, el cofundador de Microsoft pidió evitar la presencia de la prensa durante todo su paso por la zona.

LR Focus

Por su parte, Radio Bío Bío constató que el recorrido por el rajo abierto y la refinería transcurrió bajo estricta reserva y discreción. Dicha frase proviene exclusivamente del reporte periodístico y no corresponde a declaraciones directas del filántropo, cuyos motivos de confidencialidad o posibles proyectos de inversión permanecen sin confirmación oficial.

El destino minero, ubicado en la comuna de Calama, acumula una trayectoria productiva iniciada en 1915. Para dar continuidad al enclave de cobre y extender la extracción por cuatro décadas adicionales, la corporación inauguró en agosto de 2019 su compleja infraestructura subterránea bajo el antiguo tajo.

Puedes ver

Chile desarrolla una obra de ingeniería para transportar agua del océano hasta una mina en el desierto de Atacama: ubicada a más de 4.000 metros de altura

lr.pe

¿Cómo se relaciona Bill Gates con la minería de minerales mediante inteligencia artificial?

Bill Gates respalda este sector a través de Breakthrough Energy Ventures, un fondo de inversión enfocado en innovación limpia que financia a la firma KoBold Metals. La plataforma oficial del vehículo financiero confirma su participación accionaria en dicha entidad tecnológica. Aunque esta alianza representa un antecedente empresarial concreto, las fuentes no establecen un nexo causal confirmado con sus desplazamientos recientes.

KoBold Metals combina computación científica, herramientas de análisis e ingeniería de software para optimizar la prospección de metales críticos como cobre, litio, níquel y cobalto. El proyecto integra especialistas en ciencias de la Tierra encargados de formular hipótesis sobre el subsuelo. En su sitio institucional, la organización sostiene que busca superar la dispersión de información y mejorar las decisiones sobre dónde explorar.

La compañía diseña sensores avanzados, sistemas de gestión geológica y modelos predictivos para localizar áreas con alto potencial mineral, destacando el yacimiento Mingomba en Zambia. Estas soluciones forman parte de una metodología orientada a acelerar descubrimientos mediante la unión de capacidad informática y criterio profesional humano.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 6 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

EE.UU. se prepara para inaugurar el puente para animales más grande del mundo: estará cubierto de vegetación y cruzará 10 carriles

Mientras Bukele apuesta por cárceles de máxima seguridad, Brasil impulsa un proyecto que transforma a los presos en restauradores de bosques

Mundo

EE.UU. se prepara para inaugurar el puente para animales más grande del mundo: estará cubierto de vegetación y cruzará 10 carriles

Mientras Bukele apuesta por cárceles de máxima seguridad, Brasil impulsa un proyecto que transforma a los presos en restauradores de bosques

En 1817, José de San Martín atravesó los Andes con su ejército por esta ruta para liberar Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Puno: dirigentes y gremios exigen amnistía para Pedro Castillo durante audiencia de Juntos por el Perú

JEE Chiclayo proclamó como primer regidor a Polanski Carmona, alcalde provincial que pretendía la reelección encubierta

Renovación Popular pide apartar a Burneo de procesos relacionados a la proclamación electoral de Lima Metropolitana