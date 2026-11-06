Bill Gates y su inesperada visita a una mina en el desierto de Atacama: un pedido de estricta reserva durante su viaje a Chile llamó la atención Durante su recorrido, el cofundador de Microsoft conoció el rajo abierto y la refinería del complejo en la Región de Antofagasta.

Bill Gates realizó una visita privada a la mina Chuquicamata de Codelco en Chile, evitando la presencia de la prensa y manteniendo estricta reserva sobre su itinerario y motivaciones.

Bill Gates realizó una visita privada a la mina Chuquicamata de Codelco en Chile, evitando la presencia de la prensa y manteniendo estricta reserva sobre su itinerario y motivaciones. Composición LR/AFP

El magnate estadounidense Bill Gates protagonizó un reservado recorrido por la división Chuquicamata de Codelco en el septentrión chileno, según datos revelados por Diario Financiero el 4 de noviembre de 2026 a través de fuentes cercanas a la minera estatal. El periplo del cofundador de Microsoft por el complejo industrial derivó de un viaje de descanso en el cual exigió estricta reserva y la ausencia total de la prensa para evitar ser abordado durante su itinerario.

Posteriores precisiones aportadas por Radio Bío Bío constataron que el filántropo conoció el rajo abierto y la refinería, a diferencia de la versión inicial que situaba la trayectoria en la operación subterránea. La emisora confirmó además una escala en San Pedro de Atacama, mientras los reportes de ambos medios concluyen sin declaraciones públicas del visitante sobre sus motivaciones en la faena.

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¿Qué se sabe sobre la reservada visita de Bill Gates a la mina Chuquicamata de Codelco en Chile?

El empresario estadounidense Bill Gates arribó a Chile en un vuelo privado con la intención explícita de conocer el yacimiento de Codelco en la Región de Antofagasta. Según reveló el Diario Financiero a través de fuentes vinculadas a la firma estatal, el cofundador de Microsoft pidió evitar la presencia de la prensa durante todo su paso por la zona.

Por su parte, Radio Bío Bío constató que el recorrido por el rajo abierto y la refinería transcurrió bajo estricta reserva y discreción. Dicha frase proviene exclusivamente del reporte periodístico y no corresponde a declaraciones directas del filántropo, cuyos motivos de confidencialidad o posibles proyectos de inversión permanecen sin confirmación oficial.

El destino minero, ubicado en la comuna de Calama, acumula una trayectoria productiva iniciada en 1915. Para dar continuidad al enclave de cobre y extender la extracción por cuatro décadas adicionales, la corporación inauguró en agosto de 2019 su compleja infraestructura subterránea bajo el antiguo tajo.

¿Cómo se relaciona Bill Gates con la minería de minerales mediante inteligencia artificial?

Bill Gates respalda este sector a través de Breakthrough Energy Ventures, un fondo de inversión enfocado en innovación limpia que financia a la firma KoBold Metals. La plataforma oficial del vehículo financiero confirma su participación accionaria en dicha entidad tecnológica. Aunque esta alianza representa un antecedente empresarial concreto, las fuentes no establecen un nexo causal confirmado con sus desplazamientos recientes.

KoBold Metals combina computación científica, herramientas de análisis e ingeniería de software para optimizar la prospección de metales críticos como cobre, litio, níquel y cobalto. El proyecto integra especialistas en ciencias de la Tierra encargados de formular hipótesis sobre el subsuelo. En su sitio institucional, la organización sostiene que busca superar la dispersión de información y mejorar las decisiones sobre dónde explorar.

La compañía diseña sensores avanzados, sistemas de gestión geológica y modelos predictivos para localizar áreas con alto potencial mineral, destacando el yacimiento Mingomba en Zambia. Estas soluciones forman parte de una metodología orientada a acelerar descubrimientos mediante la unión de capacidad informática y criterio profesional humano.