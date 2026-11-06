ATU habilitará más de 1.000 buses y ocho rutas especiales para la misa del papa León XIV en Las Palmas

ATU desplegará 1.000 unidades para atender la demanda de usuarios ante la llegada del papa León XIV

ATU desplegará 1.000 unidades para atender la demanda de usuarios ante la llegada del papa León XIV

Más de 1.000 buses de transporte público estarán disponibles en Lima y Callao durante la visita del papa León XIV al Perú. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), implementará ocho recorridos especiales y ampliará los horarios del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios para facilitar el traslado de los fieles a las actividades programadas.

El principal despliegue se realizará para la misa que el sumo pontífice oficiará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde se espera congregar a 1 millón 200 mil personas. Debido a la llegada anticipada de los asistentes, el operativo de transporte comenzará desde la noche del domingo 15.

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Las medidas forman parte del plan de movilidad de la ATU denominado 'El Papa vuelve a casa', que contempla servicios especiales para las actividades del 11, 12 y 16 de noviembre.

Papa León XIV: ¿qué rutas especiales funcionarán para llegar a la misa en Las Palmas?

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes a la Base Aérea Las Palmas, la ATU habilitará ocho recorridos especiales de transporte convencional que conectarán distintos sectores de Lima y Callao con puntos estratégicos próximos al recinto.

Los servicios permitirán el traslado de pasajeros desde Ventanilla, Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Ate, Villa El Salvador, Pucusana y el eje de la Vía Expresa Sur. Entre los puntos de llegada figuran el Mall del Sur, el jirón Alipio Ponce y la avenida Próceres.

Los buses operarán en el recorrido de ida desde las 9.00 p. m. del domingo 15 hasta las 8 a. m. del lunes 16 de noviembre. También estarán disponibles para facilitar el retorno de los fieles una vez finalizada la celebración religiosa.

Además, el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima y los corredores Rojo, Azul y Morado ampliarán sus horarios mediante servicios nocturnos conocidos como 'Lechuceros', que permitirán conectar la operación del domingo con la del lunes. Durante sus horarios habituales, ambos días, los sistemas funcionarán con toda su flota y rutas disponibles.

Como refuerzo, el Metropolitano contará con buses adicionales sin pasajeros en las estaciones Matellini, Estadio Unión, Balta y Plaza de Flores. El corredor Azul también dispondrá de unidades adicionales en el paradero Balta, correspondientes a la ruta 301.

¿Qué cambios habrá en el transporte público el miércoles 11 de noviembre?

La ATU también anunció modificaciones para el miércoles 11 de noviembre, fecha en la que el papa León XIV participará en actividades oficiales en el Centro de Lima y en el Gran Teatro Nacional.

Para la bienvenida al pontífice en Palacio de Gobierno, se dispondrán buses adicionales sin pasajeros en las estaciones del Metropolitano cercanas a la Plaza de Armas, entre ellas Jirón de la Unión y Tacna. Los corredores Azul y Morado también tendrán unidades adicionales en los alrededores del centro histórico.

Por otro lado, debido al cierre de vías próximas al Gran Teatro Nacional, en San Borja, 15 rutas de transporte público convencional modificarán temporalmente sus recorridos. Los desvíos se realizarán por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Durante esta actividad, la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima permanecerá cerrada. Asimismo, los servicios 201, 204, 206 y 209 del corredor Rojo dejarán de detenerse en el paradero La Cultura, ubicado en la avenida Aviación.

Corredores y Metropolitano iniciarán operaciones desde las 4 a. m. el jueves 12

Para el jueves 12 de noviembre, la ATU dispondrá que los corredores Azul y Morado, así como los servicios regulares A y C del Metropolitano, comiencen a operar desde las 4.00 a. m.

La medida busca facilitar el traslado de los ciudadanos hacia la Plaza de Armas de Lima, donde el papa León XIV participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

Para el retorno, los corredores Azul y Morado contarán con buses adicionales en las avenidas Tacna y Abancay, respectivamente. El Metropolitano, por su parte, tendrá unidades de reserva en la Estación Central para atender la demanda en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna.

Esa misma noche se realizará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Para atender la salida de los asistentes, se reforzarán los corredores Azul y Morado, además de los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, que tendrán buses adicionales sin pasajeros en la estación Estadio Nacional.

También se habilitarán unidades de transporte público convencional en el Paseo de la República, la avenida Isabel La Católica y Bausate y Meza. Estos servicios facilitarán el retorno de los usuarios hacia distritos como Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador.

Finalmente, la ATU informó que desplegará personal en los principales puntos de acceso y salida para orientar a los pasajeros. La Policía Nacional del Perú también apoyará en el control del tránsito y la seguridad en las zonas de mayor concentración.