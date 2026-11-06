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Hombre es asesinado de varios disparos cuando iba a comprar caldo en La Esperanza en Trujillo

La víctima salió de su vivienda con una olla y fue interceptada por desconocidos a una cuadra de su casa, en el sector Manuel Arévalo. Vecinos reportaron haber escuchado al menos ocho tiros.

Un hombre fue asesinado a balazos en el distrito de La Esperanza, Trujillo, mientras iba a comprar caldo. El crimen, ocurrido por la noche, generó preocupación entre vecinos.
Un hombre fue asesinado a balazos en el distrito de La Esperanza, Trujillo, mientras iba a comprar caldo. El crimen, ocurrido por la noche, generó preocupación entre vecinos. | La RepúblicaSergio Verde
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Un hombre fue asesinado a balazos cuando se dirigía a comprar caldo en el sector Manuel Arévalo, tercera etapa, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo. El crimen ocurrió durante la noche y generó alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con información proporcionada por moradores y la esposa de la víctima, el hombre salió de su vivienda llevando una olla para comprar caldo en un establecimiento ubicado a aproximadamente una cuadra de su domicilio. Sin embargo, durante el trayecto fue interceptado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon a corta distancia.

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Disparos en Trujillo

Los vecinos señalaron que escucharon al menos ocho disparos de manera consecutiva. Tras el ataque, la víctima quedó tendida en la vía pública, mientras los responsables huyeron del lugar.

LR Focus

Hasta la zona llegaron agentes de Seguridad Ciudadana de La Esperanza, quienes acordonaron el área para evitar la alteración de la escena y preservar los indicios dejados por los atacantes.

Posteriormente, se esperaba la llegada de efectivos de la Policía Nacional y peritos de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes, recoger los casquillos y determinar las circunstancias exactas del homicidio.

El crimen se suma a los hechos de violencia registrados en la provincia de Trujillo y será investigado por las autoridades para identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

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