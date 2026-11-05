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Ciencia

China revela cómo los remolinos gigantes llevan energía al fondo del océano y podrían ayudar a detectar submarinos de guerra

Este avance en el conocimiento oceanográfico también beneficia a la detección submarina, mejorando la interpretación de datos acústicos por cambios en temperatura y salinidad en diferentes profundidades.

Investigadores del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias analizan cómo las ondas internas y corrientes profundas influyen en la transmisión de energía al fondo marino.
Investigadores del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias analizan cómo las ondas internas y corrientes profundas influyen en la transmisión de energía al fondo marino.Ilustración LR
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Investigadores del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias (IOCAS), liderados por Mu Yurong y Xu Yongsheng, cuantificaron la influencia de las ondas internas, la estratificación y las corrientes profundas en la transmisión de energía hacia el fondo marino. El estudio, publicado en Deep-Sea Research Part I, focaliza su análisis en la región de la extensión de Kuroshio, al este de Japón.

Para ese hallazgo se examinaron registros procedentes del proyecto estadounidense Kuroshio Extension System Study (KESS), financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. La red de medición contempló 46 estaciones repartidas en una zona de 600 por 600 kilómetros entre 2004 y 2006, con el respaldo de la Universidad de Rhode Island, la Institución Oceanográfica Woods Hole y la Universidad de Hawái.

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¿Cómo transportan los remolinos gigantes la energía eólica al fondo marino?

El viento empuja la superficie marina y desencadena oscilaciones reguladas por la rotación del planeta. Estas variaciones generan ondas internas que transportan fuerza entre masas de agua con diferentes densidades. Según el IOCAS, la estratificación —capa cálida sobre una fría— actúa como barrera: a mayor separación térmica, el descenso vuelve más lento y pierde intensidad.

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Los remolinos anticiclónicos del hemisferio norte concentran estas oscilaciones en su núcleo y aceleran su trayecto hacia el fondo oceánico mediante la llamada “chimenea inercial”. El instituto científico ya confirmó en 2023 este comportamiento, al señalar que estas estructuras vórtice atrapan ondas y facilitan su transmisión vertical a través de las columnas acuáticas.

Un modelo estadístico reciente determinó que el 76% de la variabilidad energética cercana al lecho abisal responde a este fenómeno. Las variables superficiales representan el 68% del porcentaje explicado, mientras que el 32% restante depende de corrientes profundas. Los investigadores matizan que estos porcentajes describen asociaciones estadísticas, no una medición directa del reparto del flujo energético.

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¿Cómo impacta el estudio del IOCAS en la detección de submarinos de guerra?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señala que los cambios en temperatura y salinidad alteran las trayectorias de las ondas del sonar. Por esa razón, el análisis minucioso de dichas propiedades marinas a diversas profundidades calcula la velocidad acústica con mayor exactitud. Este avance facilita la interpretación de los datos medidos en el fondo del mar.

El Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias (IOCAS) propone integrar observaciones continuas junto con modelos de propagación sonora. En su comunicado oficial, la entidad sostiene que esta información proporciona apoyo ambiental para la detección y comunicación submarinas. Asimismo, la institución resalta sus aportes a la ingeniería en aguas profundas y la predicción oceanográfica.

Aunque estos hallazgos ofrecen valor en el campo militar para descifrar las métricas de rastreo naval, el artículo de ScienceDirect examina la dinámica energética oceánica sin presentar pruebas directas de localización de naves. Su alcance verificado radica en construir una sólida base observacional que modele los procesos marítimos. Con ello, la ciencia da un paso clave en el monitoreo del entorno acuático.

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