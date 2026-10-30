En una isla de Filipinas combaten la subida del nivel del mar y las inundaciones usando la naturaleza y no el concreto Los habitantes buscan proteger sus hogares de inundaciones con barreras de bambú y conchas de ostras, en lugar de muros de concreto.

Trampas de sedimentos de bambú diseñadas para retardar el flujo de agua junto a las casas en la isla Pamarawan en la ciudad de Malolos, provincia de Bulacan. Foto: AFP

Trampas de sedimentos de bambú diseñadas para retardar el flujo de agua junto a las casas en la isla Pamarawan en la ciudad de Malolos, provincia de Bulacan. Foto: AFP

Durante años, los habitantes de la isla de Pamarawan, al norte de Manila, en Filipinas, intentaron proteger sus viviendas de las inundaciones levantando muros de concreto cada vez más altos. Sin embargo, las fuertes olas y el avance del agua volvían a poner sus hogares en peligro. Ante esta situación, sus aproximadamente 3.000 residentes comenzaron a apostar por una alternativa diferente: utilizar bambú y conchas de ostras para reducir el impacto del oleaje y contener las inundaciones.

La iniciativa busca aprovechar los propios elementos de la naturaleza para proteger la costa y preparar el terreno para el crecimiento de manglares. El proyecto también representa una alternativa a las grandes obras de concreto, cuestionadas en Filipinas tras un escándalo multimillonario relacionado con proyectos de control de inundaciones deficientes o que nunca llegaron a construirse.

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Los trabajadores colocan bolsas de fibra de coco junto a conchas de ostras en un rompeolas en la isla Pamarawan. Foto: AFP

¿Cómo funciona la barrera natural que protege a la isla de Filipinas?

El proyecto comenzó después de que el Gobierno municipal de Malolos, localidad a la que pertenece la isla, realizara un estudio junto con una consultora de ingeniería neerlandesa. La propuesta consiste en instalar barreras de bambú y estructuras elaboradas con conchas de ostras para disminuir la fuerza del agua antes de que llegue a las viviendas.

Colocación de redes de fibra de coco junto a bolsas de conchas de ostras en un rompeolas. Foto: AFP

En mayo de 2025, trabajadores, muchos de ellos residentes de Pamarawan, comenzaron a colocar postes de bambú rellenos de ramas y vegetación a lo largo de la costa. Estas estructuras permiten reducir la velocidad del agua y retener sedimentos, con la intención de elevar gradualmente el fondo marino y favorecer el crecimiento de manglares.

A unos 100 metros de la costa también se construyó un rompeolas con sacos de fibra de coco rellenos de conchas de ostras, asegurados mediante estacas de madera. Según Lyana Galang, responsable del proyecto, su principal función es disminuir el impacto de las olas antes de que alcancen la comunidad.

"El objetivo principal de este rompeolas es reducir el impacto de las olas antes de que puedan llegar a la comunidad", explicó a AFP.

Las instalaciones abarcan aproximadamente 14 hectáreas de la bahía de Manila y costaron 70 millones de pesos filipinos (US$1,1 millones), incluido el mantenimiento. Según el alcalde Christian Natividad, una barrera marítima convencional de concreto habría costado alrededor de 90 millones de pesos.

¿Qué resultados ha conseguido el proyecto con bambú y conchas de ostras?

La primera fase de la iniciativa terminó a finales de 2025 y algunos habitantes ya perciben cambios en su vida cotidiana. Edgar Javier, pescador de la isla, recordó que anteriormente las olas eran tan fuertes que llegaron a derribar una pared de concreto de su vivienda.

Los trabajadores cosen bolsas de fibra de coco en un rompeolas. Foto: AFP

"Esto ha supuesto una enorme diferencia para nosotros. Todavía podemos sentir las olas, pero se han debilitado considerablemente. Ahora son casi imperceptibles", afirmó.

Arsenia Cabigao, de 58 años, también destacó los beneficios para su trabajo. Antes, las inundaciones cubrían los espacios donde secaba pescado, lo que afectaba su actividad. "Por fin tenemos los pies secos. Antes no era así", contó a AFP.

¿Puede esta solución reemplazar las barreras de concreto?

Aunque los primeros testimonios son favorables, todavía falta comprobar la eficacia del proyecto a largo plazo. Una evaluación científica prevista para 2027 determinará si las condiciones permiten comenzar la plantación de manglares, que aportarían una protección natural adicional.

El científico filipino Antonio Contreras advirtió que estas iniciativas no funcionan en todas las circunstancias y deben complementar las infraestructuras convencionales. También señaló que el bambú necesita obtenerse de manera sostenible y reemplazarse aproximadamente cada cinco años debido a su deterioro.

El alcalde Natividad considera que los resultados más importantes se observarán durante la próxima década, conforme los sedimentos se acumulen y estabilicen el fondo marino.

Mientras tanto, la iniciativa busca demostrar que proteger a las comunidades costeras no siempre requiere levantar más concreto. "Es difícil luchar contra el agua. Ahora estamos intentando vivir con ella", resumió el alcalde.