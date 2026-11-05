Campo de Marte: convocan a “marcha final” por muerte de árboles y obras inconclusas antes de visita del papa León XIV La movilización pacífica fue convocada para este sábado a las 3.30 p. m. en el parque Papa Peregrino. Vecinos y remanentes de colectivos cuestionan los trabajos ejecutados por INVERMET y aseguran que sus pedidos para cuidar lo que queda de las áreas verdes no son atendidos.

Vecinos de Jesús María organizan una "marcha final" este sábado para protestar contra las obras de remodelación del Campo de Marte, que han suscitado cuestionamientos por el retiro de árboles. | composición LR

Vecinos de Jesús María organizan una "marcha final" este sábado para protestar contra las obras de remodelación del Campo de Marte, que han suscitado cuestionamientos por el retiro de árboles. | composición LR

Vecinos y remanentes de colectivos ciudadanos que cuestionan las obras de remodelación del Campo de Marte convocaron para este sábado a una denominada marcha final. La movilización pacífica partirá a las 3.30 p. m. desde el parque Papa Peregrino, en Jesús María.

La convocatoria surge en medio de los cuestionamientos de residentes de la zona por los trabajos que se vienen ejecutando en el histórico parque, especialmente por el retiro de árboles y las intervenciones realizadas en las áreas verdes.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Campo de Marte: convocan a “marcha final” por muerte de árboles y obras inconclusas antes de visita del papa León XIV

Los vecinos sostienen que INVERMET no ha respondido a sus pedidos de información y que, pese a sus reclamos, continúan retirando árboles considerados importantes para el parque.

También cuestionan que no se les esté brindando información suficiente sobre el avance y las características de la obra. Según relatan, han intentado obtener respuestas de INVERMET sin recibir respuesta que despeje sus dudas sobre la intervención.

¿Qué ocurre con las obras del Campo de Marte?

La movilización se produce mientras la Municipalidad de Lima continúa con el proceso para culminar la renovación del Campo de Marte. El contrato con el anterior Consorcio Ejecutor DISAMART fue resuelto el 20 de mayo de 2026 debido a incumplimientos y retrasos. En ese momento, la Municipalidad de Lima informó que la obra presentaba alrededor de 30% de avance.

Posteriormente, INVERMET inició el proceso para contratar al responsable de ejecutar el saldo de la obra. En agosto, la Municipalidad de Lima informó que se otorgó la buena pro al Consorcio Campo de Marte, encargado de elaborar el expediente técnico y ejecutar los trabajos pendientes.

El proyecto comprende la intervención de aproximadamente 122.000 metros cuadrados e incluye áreas verdes, sistema de riego tecnificado, iluminación LED, videovigilancia, ciclovías, pistas de trote, juegos infantiles e inclusivos, espacios deportivos y mobiliario urbano.

En junio, INVERMET informó además sobre la plantación progresiva de 100 árboles como parte de las acciones de recuperación de las áreas verdes del parque.

Sin embargo, los cuestionamientos por el tratamiento de la vegetación continuaron. A fines de octubre, vecinos realizaron un plantón para denunciar el retiro de árboles durante la ejecución de los trabajos y solicitar explicaciones a INVERMET.

El Campo de Marte estaría listo para la llegada del papa, según Reggiardo

La intervención del Campo de Marte también está vinculada con la próxima visita del papa León XIV al Perú. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró el 28 de octubre que el sector correspondiente a la Nunciatura Apostólica estaría culminado antes de la llegada del pontífice, prevista para noviembre. La entrega integral del parque, sin embargo, se produciría posteriormente.

"Se están burlando del papa. Quieren poner grass sin compactar el suelo. Es una mina. Se van a caer los árboles encima de la gente", señaló una vecina consultada por La República, al referirse a las condiciones que, según los residentes, presentan algunos sectores intervenidos.

Mientras las obras continúan, los vecinos que participan de la convocatoria sostienen que la movilización de este sábado busca ser una última expresión pública de rechazo a la forma en que se viene ejecutando el proyecto y exigir respuestas a las autoridades responsables.