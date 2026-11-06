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Franco Vidal ataca a la prensa tras revelarse que su gestión gastó más de S/ 34 millones en eventos: "Manipulan todo"

El alcalde rechazó las acusaciones y cuestionó a la prensa tras la difusión de un reportaje dominical que reveló millonarios gastos municipales, sustentados en un informe de la Contraloría.

Franco Vidal atacó a la prensa tras revelarse gastos en su gestión | Composición: LR.
Franco Vidal atacó a la prensa tras revelarse gastos en su gestión | Composición: LR.
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Franco Vidal, todavía alcalde de Ate, respondió a los reportajes de Cuarto Poder que revelaron que su gestión gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos. A través de un video publicado en sus redes sociales, Vidal cuestionó a la prensa y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.

"Manipulan reportajes y persisten en embrutecer a la población. Los peruanos no nos dejaremos de manipular. (...) ¿Qué pasaría si hay un loco contra el sistema que no necesita de la prensa ni de su dinero? Se acaba el juego", respondió el alcalde del distrito limeño.

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Según el reportaje de Cuarto Poder, la Contraloría informó que los pagos por más de S/34 millones destinados a eventos, como conciertos, torneos de boxeo y otras actividades, se realizaron mediante adjudicaciones inferiores a las 8 UIT. Estas contrataciones sumaron S/25 millones durante 2025 y otros S/10 millones en lo que va de 2026.

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Asimismo, un informe de control de la Contraloría identificó adjudicaciones recurrentes a favor de Miguel Ruelas Quillatupa, quien anteriormente había postulado a una plaza de chofer de serenazgo en la municipalidad. Desde mayo de 2024, el proveedor recibió órdenes de servicio por un total de S/918.725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales y servicios de catering, así como para alquilar estrados.

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Padre de Franco Vidal fue elegido alcalde

Franco Vidal dejará la Municipalidad de Ate en 2027. Tras los resultados electorales, su sucesor será su padre, Manuel Vidal Camargo. De acuerdo con la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Vidal Camargo fue sentenciado en 2007 a tres años de pena por el delito de proxenetismo.

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El padre del actual alcalde de Ate postuló por Avanza País, la misma agrupación política con la que su hijo participó en anteriores elecciones. Vidal Camargo obtuvo el primer lugar en los comicios del distrito limeño, con el 42,11% de los votos.

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