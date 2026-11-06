Lanzan colección de estampillas por visita del papa León XIV: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlas? La colección conmemorativa está compuesta por 5.000 hojas souvenir de cuatro sellos cada una. Los diseños muestran distintos momentos vinculados al pontífice y su relación con el Perú.

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, Serpost lanza una colección de 20.000 estampillas conmemorativas. La presentación se realizó el 5 de noviembre. | Andina

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, Serpost lanza una colección de 20.000 estampillas conmemorativas. La presentación se realizó el 5 de noviembre. | Andina

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, los Servicios Postales del Perú (Serpost) pusieron en circulación una colección de estampillas conmemorativas por la visita del pontífice. En total, se emitieron 20.000 sellos postales, distribuidos en 5.000 hojas souvenir de cuatro estampillas cada una.

La presentación de la colección se realizó este jueves 5 de noviembre y contó con la participación de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana.

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Cada hoja tiene un costo de S/24 y puede adquirirse en las oficinas de Serpost a nivel nacional.

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, Serpost lanza una colección de 20.000 estampillas conmemorativas. La presentación se realizó el 5 de noviembre.

¿Qué muestran las estampillas del papa León XIV?

La colección reúne cuatro diseños relacionados con la trayectoria del pontífice y su vínculo con el Perú. Uno de los sellos presenta su fotografía oficial; otro lo muestra orando ante la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo.

Las otras dos estampillas recuerdan la inauguración de la imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines del Vaticano y la visita que León XIV realizará al Perú entre el 11 y el 16 de noviembre.

La viceministra del MTC, Dalia Suárez, explicó que el precio de S/24 corresponde al costo de la emisión y los servicios asociados a la comercialización postal, más allá del valor individual de cada estampilla.

La colección cuenta, además, con la autorización de la Secretaría de Estado del Vaticano y tiene un matasellos especial emitido desde el 5 de noviembre, fecha oficial de circulación de los sellos.

Estampillas por la visita de León XIV

Durante la presentación, monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, destacó el valor simbólico de la emisión y consideró que los mensajes que dejará el papa León XIV durante su visita pueden servir como orientación en momentos de incertidumbre.

La colección también busca preservar y difundir hechos considerados relevantes para la historia del país, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero.

La visita de León XIV al Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca), Cusco y Pucallpa.