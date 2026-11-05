Así es el mural peruano de casi 400 metros dedicado al papa León XIV: absorbe el C02 y equivale a 359 árboles

El Callao se prepara para recibir al papa León XIV con una intervención artística de grandes dimensiones. Se trata del mural más extenso del Perú dedicado al Santo Padre, una obra de 398,14 metros de longitud que fue presentada por Pluz Energía en la fachada de la subestación eléctrica Barsi, en el Primer Puerto.

La iniciativa busca dar la bienvenida al pontífice ante su próxima visita al país, a través de una propuesta que combina fe, identidad cultural y sostenibilidad ambiental. Según informó la empresa, el mural reúne diversas estampas que representan las tradiciones, costumbres y elementos característicos del Callao y del Perú.

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De esta manera, la intervención artística busca convertirse en un homenaje al papa León XIV y, al mismo tiempo, poner en valor las raíces culturales de la comunidad chalaca.

Mural dedicado a León XIV en el Callao también contribuye a reducir la contaminación

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su componente ambiental. El mural fue elaborado con pintura fotocatalítica que incorpora el compuesto CO₂pure, una tecnología ecoamigable que contribuye a absorber gases de efecto invernadero y reducir los contaminantes presentes en el aire.

De acuerdo con Pluz Energía, la capacidad de purificación de esta intervención equivale aproximadamente a la acción de 359 árboles adultos. Asimismo, se estima que permitirá absorber alrededor de 135 kilogramos de dióxido de carbono (CO₂) al año.

La dirección artística estuvo a cargo de Barroco Art, un colectivo integrado por artistas urbanos que promueven la cultura y la recuperación de espacios públicos mediante el arte.

Voluntarios participaron en la elaboración del mural

Como parte de esta iniciativa, Pluz Energía organizó una jornada de voluntariado en coordinación con la Diócesis del Callao. Durante la actividad, los participantes se sumaron a los trabajos de pintado de la obra.

"Ante la llegada del papa León XIV al Perú, quisimos rendirle un homenaje desde el Callao, a través de una obra que representa nuestra fe, cultura e identidad", señaló Lorena Trelles, vocera de la empresa.

La representante destacó que el proyecto busca dejar un aporte para la ciudad mediante la transformación de un espacio de infraestructura eléctrica en una expresión artística que también contribuya al cuidado del medioambiente.

Finalmente, la intervención forma parte del programa social Murales Sostenibles, impulsado por Pluz Energía para poner en valor las subestaciones eléctricas que opera y promover el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.