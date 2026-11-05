Cusco inicia instalación del escenario para recibir al papa León XIV en Sacsayhuamán: esperan hasta 85.000 fieles Los accesos y áreas de la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán contarán con servicios higiénicos, un puesto médico y vallas de protección para salvaguardar el patrimonio.

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Cusco, comenzaron los trabajos de instalación del escenario principal en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, donde el pontífice se reunirá con miles de feligreses el próximo domingo 15 de noviembre.

Un grupo de trabajadores inició las labores desde este miércoles 4 de noviembre para acondicionar el espacio que recibirá a los asistentes durante la actividad religiosa. Según informó a RPP el jefe del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, Francisco Solís Díaz, ya se colocó la puerta por donde ingresará el papa, ubicada en la carretera de Llaullipata. En tanto, los feligreses accederán por la vía Circunvalación.

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De acuerdo con el plano oficial, la explanada estará distribuida en seis sectores frente al escenario principal. El recinto contará con ingresos diferenciados, cerco perimétrico, servicios higiénicos, un puesto médico y dos pantallas laterales para facilitar la visualización de la actividad.

Asimismo, se instalarán vallas de protección para evitar posibles daños al patrimonio arqueológico durante el desplazamiento y la concentración de los asistentes.

¿Cuántas personas podrán ingresar a Sacsayhuamán para ver al papa León XIV?

El aforo definitivo para la actividad religiosa todavía no ha sido establecido. Francisco Solís indicó que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco propuso una capacidad de 75.000 personas, mientras que el Arzobispado planteó recibir hasta 85.000 feligreses.

Por su parte, el Ministerio de Cultura informó que se habilitará toda la explanada del parque para el acto central de la visita papal, con una capacidad estimada superior a 75.000 personas.

El acceso al cerro Suchuna permanecerá restringido como parte de las medidas de protección y organización. Según Solís, los trabajos de acondicionamiento deberán concluir durante esta semana.

¿Qué trabajos se realizan en Sacsayhuamán para la visita del papa?

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, supervisa las intervenciones en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán para garantizar las condiciones de seguridad y preservar las estructuras históricas durante la visita de León XIV.

La inspección estuvo encabezada por la directora de la DDC Cusco, Úrsula Paz Zúñiga, y el arqueólogo Francisco Solís. Ambos verificaron los avances en los accesos y los sectores priorizados del complejo arqueológico.

Entre los trabajos previstos se encuentra el mejoramiento de los caminos de ingreso y salida, así como la habilitación de rampas para facilitar el desplazamiento de los asistentes y reducir el riesgo de afectación de los andenes. También se intervendrán escalinatas en zonas como Pucro, Qocha y la explanada de Kiswarkancha.

Además, se instalarán cámaras de seguridad, señalética informativa y mallas de protección en puntos estratégicos para orientar a los visitantes, ordenar la circulación y prevenir incidentes.

La Dirección Desconcentrada de Cultura continuará supervisando las intervenciones hasta su culminación, con especial atención a la conservación de las estructuras arqueológicas de Sacsayhuamán, uno de los principales espacios patrimoniales del Cusco que recibirá al pontífice durante su visita al Perú.