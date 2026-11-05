“Fue emoción del momento”: Diputado García retrocede tras proponer una huelga contra el Senado

García atribuyó la idea al jurista y abogado Fernán Altuve, quien, según el diputado, “habló precisamente de huelga legislativa que se dio en el periodo del 43 al 46”.

García atribuyó la idea al jurista y abogado Fernán Altuve, quien, según el diputado, “habló precisamente de huelga legislativa que se dio en el periodo del 43 al 46”.

El diputado Fernando García Huby, del Partido del Buen Gobierno, negó que impulse una huelga de la Cámara de Diputados contra el Senado y dijo que solo se refirió a un hecho histórico. "Yo no estoy propiciando una situación de esta naturaleza para nada. Yo me refería a un hecho histórico nada más", declaró a la prensa.

García atribuyó la idea al abogado Fernán Altuve, quien, según el diputado, "habló precisamente de huelga legislativa que se dio en el periodo del 43 al 46". Es importante recalcar que el artículo 25 del Reglamento del Congreso establece que senadores y diputados no pueden ejercer los derechos de sindicación y huelga.

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En su entrevista con Canal N, el propio García admitió que lo sabe y dijo que por eso no planteaba la huelga. Sin embargo, en X el diputado había escrito otra cosa. "Planteo que los diputados evaluemos iniciar una huelga parlamentaria frente a la creciente desconfianza que nos genera el accionar del Senado y la falta de equilibrio entre ambas cámaras", se lee.

García también sugirió que la Cámara de Diputados podría abstenerse de tomar decisiones como medida de presión. "No sé si marchas, pero sí existe la posibilidad de protestar dentro de la misma Cámara", dijo. Al retroceder, calificó la huelga de inviable e improbable desde el punto de vista constitucional y reglamentario, y aclaró que no es una propuesta formal de la bancada del Buen Gobierno.

Cuestionó al Gobierno de Fujimori por sus 100 días de gestión

El diputado afirmó que el Ejecutivo no ha promulgado los decretos legislativos para combatir la delincuencia tras recibir la delegación de facultades. Dijo que en el Callao y en Trujillo persisten los homicidios y la extorsión sin un cambio sustancial respecto de gobiernos anteriores.

Cuestionó además que no se haya bloqueado la señal en los penales desde el inicio de la gestión. Planteó reorganizar la Policía Nacional, fortalecer la Dirección de Inteligencia (Dirin) y rotar al personal del Depincri de Trujillo.