Misa del papa León XIV en Las Palmas: ¿podrás ingresar si llegas después de la hora asignada? Los asistentes a la misa del papa León XIV tendrán horarios de ingreso diferenciados según el bloque que elijan en sus entradas.

Para facilitar el ingreso, se habilitarán tres horarios de acceso desde la noche anterior, según cada bloque asignado en las entradas adquiridas por Ticketmaster.

Para facilitar el ingreso, se habilitarán tres horarios de acceso desde la noche anterior, según cada bloque asignado en las entradas adquiridas por Ticketmaster. Foto: composición LR

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas se realizará el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. Para organizar el ingreso de más de un millón de asistentes, la Comisión Central de la visita estableció tres horarios de acceso, desde la noche anterior.

Anlly Condeña Ríos, integrante de la Comisión Central, explicó que los asistentes deberán revisar el horario y el bloque asignados en sus entradas adquiridas desde la plataforma de Ticketmaster. Aunque la organización no cerrará definitivamente las puertas, sí interrumpirá el ingreso durante el recorrido del santo padre por el recinto.

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¿Qué pasa si llegas después de la hora de tu entrada?

Las personas que no puedan llegar a la hora indicada en sus entradas sí podrán ingresar posteriormente. Sin embargo, deberán esperar si llegan después de las 8.00 a. m., momento en que la organización suspenderá temporalmente el acceso por razones de seguridad.

Esta restricción coincidirá con el recorrido del papa León XIV en el papamóvil, previsto entre las 9.00 y las 10.00 a. m. Una vez que termine, se reanudará el ingreso para que los asistentes puedan participar en la santa misa.

"Si por ahí alguna persona por trabajo, por cualquier razón, no puede llegar a su tiempo (...) llega más allá de las 8 de la mañana, va a tener que esperar que el santo padre haga su recorrido", explicó Condeña Ríos en RPP.

La representante advirtió que quienes lleguen tarde podrían perderse el recorrido del pontífice por toda la Base Aérea Las Palmas. Por ello, recomendó acudir con anticipación y respetar el horario señalado en cada entrada.

Estos son los tres horarios de ingreso a Las Palmas

La organización estableció tres turnos para distribuir el acceso de los asistentes a la misa del lunes 16 de noviembre:

10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre: primer grupo de asistentes.

1.00 a. m. del lunes 16 de noviembre: segundo grupo.

4.00 a. m. del lunes 16 de noviembre: tercer grupo.

Cada entrada indicará el bloque y el horario correspondiente. La distribución dependerá de la ubicación elegida por el asistente dentro del recinto.

Los bloques más cercanos al escenario tendrán los primeros horarios de acceso, mientras que las zonas más alejadas ingresarán después. Según Condeña Ríos, los bloques 3, 2 y 5, ubicados en las primeras filas, tendrán como hora de ingreso las 10.00 p. m. del domingo.