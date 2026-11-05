Esta provincia tendrá tres días no laborables para recibir al papa León XIV y albergar a más de 100.000 visitantes Más de diez colegios servirán de alojamiento para las delegaciones que asistirán a la misa en la pampa de aviación, y se esperan hasta 100.000 visitantes y 1.300 efectivos de seguridad.

La provincia de Santa Cruz, Cajamarca, tendrá tres días no laborables del 11 al 13 de noviembre para prepararse para la visita del papa León XIV, programada para el 14 de noviembre.

La provincia de Santa Cruz, Cajamarca, tendrá tres días no laborables del 11 al 13 de noviembre para prepararse para la visita del papa León XIV, programada para el 14 de noviembre. Foto: composición LR/Andina

La provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, tendrá tres días no laborables para culminar los preparativos ante la visita del papa León XIV, prevista para el sábado 14 de noviembre. La Municipalidad Provincial estableció esta medida para el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13, fechas en las que coordinará la habilitación de colegios para recibir a las delegaciones que llegarán a la zona.

La expectativa es recibir a más de 100.000 visitantes que acudirán a la misa que celebrará el sumo pontífice en la pampa de aviación, recinto que lleva el nombre de León XIV en homenaje a Robert Francis Prevost. Entre las delegaciones previstas figuran representantes de la Policía Nacional, el Vaticano y la Cancillería.

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Más de diez colegios recibirán a delegaciones

La regidora Liliana Fernández Santa Cruz explicó a Andina que más de diez instituciones educativas servirán de alojamiento para las delegaciones. La Policía Nacional prevé enviar alrededor de 1.300 efectivos para garantizar la seguridad durante las actividades papales.

Los colegios también recibirán a sacerdotes y representantes del Vaticano y de la Cancillería. Estos grupos necesitarán espacios para instalar sus equipos y materiales logísticos, por lo que la municipalidad coordinará con los directores de los centros educativos y funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) las labores de acondicionamiento.

La capacidad hotelera de la provincia tampoco será suficiente para recibir a todos los visitantes. Por ello, las autoridades habilitan losas deportivas para que algunas delegaciones y grupos puedan acampar.

"Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Llegarán delegaciones de diversas provincias de Cajamarca y de regiones cercanas. Por ello, se están habilitando losas deportivas para que los visitantes puedan acampar, debido a que los establecimientos de hospedaje y las viviendas acondicionadas para recibir al público no serán suficientes", precisó Fernández.

Preparativos continúan pese a las lluvias

La organización de la visita también contempla la instalación del escenario principal en la pampa de aviación León XIV y la habilitación de espacios para estacionar vehículos. Según la regidora, los trabajos continúan pese a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en Santa Cruz.

Además, desde agosto, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Cajamarca desarrolla capacitaciones en hotelería, gastronomía y atención al cliente para preparar a la población ante la llegada de miles de visitantes.

La misa del sábado 14 de noviembre concentrará las principales actividades de la visita papal a Santa Cruz. Las autoridades locales esperan que la jornada convoque a más de 100.000 personas y se convierta en un acontecimiento histórico para esta provincia cajamarquina.