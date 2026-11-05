Fuerte incendio consume automóvil y moviliza a bomberos en Av. España, en Cercado de Lima El siniestro afectó un vehículo y una vivienda aledaña, mientras el equipo de bomberos sofoca las llamas.

Un vehículo que realizaba servicios turísticos se incendió durante la mañana de este jueves 5 de noviembre, en el cruce del jirón Washington con la avenida España, en el Cercado de Lima. La emergencia movilizó a dos unidades del Cuerpo General de Bomberos, que acudieron para controlar las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se produjo cuando la unidad se encontraba estacionada en la cuadra 13 del jirón Washington, a la espera de recoger pasajeros. Un cortocircuito habría provocado el inicio del fuego, que rápidamente generó una columna de humo visible desde varias cuadras de distancia.

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Un vehículo para turismo terminó incendiado en la vía.

Las llamas también alcanzaron parte de la fachada exterior de un restaurante ubicado en la zona. Ante la emergencia, los bomberos realizaron labores para extinguir el incendio y evitar que se extendiera a otros establecimientos.

No se reportaron personas heridas como consecuencia del incidente. La emergencia generó preocupación entre peatones y conductores que transitaban por esta concurrida zona del Cercado de Lima.



