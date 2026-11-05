Papa León XIV: desde hoy puedes solicitar entradas gratis para misa en Las Palmas, ¿cómo hacerlo? Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster hasta el 8 de noviembre. La Santa Misa se celebrará el lunes 16 de noviembre y espera reunir a más de 1,2 millones de fieles.

El Arzobispado de Lima habilitará desde hoy jueves 5 de noviembre el canje para conseguir las entradas a la Santa Misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster a partir de las 10.00 a. m.

Los tickets serán 100% gratuitos y podrán ser canjeados en cuatro días diferentes (5, 6, 7 y 8 de noviembre). Una vez obtenidos, quedará totalmente prohibido su venta, comercialización o transferencia. Cualquier intento de venta indebida podrá ser denunciado mediante los canales oficiales de la institución religiosa que organiza la actividad.

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¿Cómo obtener las entradas para la misa en Las Palmas?

Para conseguir los boletos de ingreso, se debe realizar un registro a través de la plataforma web oficial de Ticketmaster Perú . Ingresa a la página y sigue estos pasos:

Créate una cuenta: dirígete a la opción Ingresar / Registrarse, completa tus datos personales, acepta los términos y condiciones, y confirma tu cuenta.

dirígete a la opción Ingresar / Registrarse, completa tus datos personales, acepta los términos y condiciones, y confirma tu cuenta. Busca el evento: con la sesión iniciada, ubica el evento oficial Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas o ingresa desde los enlaces directos provistos por la organización.

con la sesión iniciada, ubica el evento oficial Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas o ingresa desde los enlaces directos provistos por la organización. Selecciona cantidad y categoría: elige la categoría Público General. Puedes solicitar hasta un máximo de 8 entradas en total (la propia y hasta 7 acompañantes).

elige la categoría Público General. Puedes solicitar (la propia y hasta 7 acompañantes). Elige el bloque: selecciona el bloque de ubicación con disponibilidad en el mapa. Al solicitar varias entradas en una sola operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. El sistema asignará automáticamente la puerta de acceso y el horario de ingreso .

selecciona el bloque de ubicación con disponibilidad en el mapa. Al solicitar varias entradas en una sola operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. El sistema asignará automáticamente la . Registro individual y nominación obligatoria: ingresa con exactitud los nombres, apellidos y número de documento de identidad de cada asistente (DNI para ciudadanos peruanos; pasaporte o carné de extranjería para extranjeros).

ingresa con exactitud los nombres, apellidos y número de documento de identidad de cada asistente (DNI para ciudadanos peruanos; pasaporte o carné de extranjería para extranjeros). Confirma y descarga tu entrada: tras verificar los datos, confirma la operación. La entrada digital (con código QR) quedará guardada en la cuenta de Ticketmaster y podrá presentarse de manera impresa o desde el teléfono móvil.

Misa en Las Palmas espera reunir a más de un millón de personas

La Santa Misa del papa León XIV en Las Palmas se realizará el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. y espera congregar a más de 1,2 millones de personas. Las puertas del recinto militar se abrirán desde las 10.00 p. m. del domingo 15 para facilitar el ingreso paulatino de los fieles durante la madrugada.

Cada asistente deberá ingresar por la puerta y en el horario señalados en su entrada digital, presentando de forma obligatoria el boleto con código QR (impreso o digital), acompañado del documento nacional de identidad físico registrado, pasaporte o carné de extranjería.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y acceso diferenciado por la Puerta N.°2. Podrán acudir con un acompañante (ambos deben tener su entrada) y contarán con asistencia personal de voluntariado. En tanto, los menores de edad deberán contar con su propia entrada y documento, y acudir en compañía de sus padres o tutores. Se autorizará el ingreso de coches de bebé para menores de hasta 5 años.